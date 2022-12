Cinq artistes ukrainiennes dans le cirque de Noël à Rennes, entre sourire et tristesse

Le grand cirque de Noël s'est installé espace Gaité à Saint jacques de la Lande, avenue Roger Dodin. Dans cette troupe très internationale, on y retrouve 5 jeunes ukrainiennes qui ont fui la guerre. Pour elle, difficile de garder le sourire sur scène alors que leurs familles sont toujours sur place.

Liana, 20 ans, a tout laissé derrière elle, sa famille et ses amis sont encore à Kherson, l'une des villes les plus touchées depuis le début du conflit. "C'est très difficile d'être loin de chez soi, en France, pendant deux mois. Ma maison me manque beaucoup et je veux vraiment rentrer chez moi et que la guerre se termine le plus tôt possible. Tous mes proches sont restés à la maison et je suis très inquiet pour eux", se désole la jeune gymnaste.

Elles sont 5 dans cette troupe très internationale aux côtés d'Italiens, de Moldaves ou encore d'Espagnols. Ilona est la plus âgée du groupe. Au quotidien elle tente d'avoir ses proches : "Chaque matin quand je me réveille, je commence à appeler ma mère et je lui demande, comment vas-tu ? Je pense tout le temps à eux, parfois je pleure. C'est vraiment dur", explique l'artiste du cirque de Noël de Rennes.

"Nous sommes des artistes, donc nous devons être heureux"

Des pleurs que le public ne perçoit pas car lorsque les représentations débutent, il faut donner le maximum et donner le sourire. Une mission pas toujours simple a réaliser. "Nous sommes des artistes, donc nous devons être heureux. Nous devons sourire. Mais à l'intérieur, nous avons mal. Parfois j'ai envie de pleurer parce que je pense à eux. Mais notre rôle c'est de garder le sourire pour le public", souligne Ilona.

Les 5 jeunes ukrainiennes vont rester en France dans ce cirque le temps que le conflit s'apaise. Mais toutes ne veulent qu'une seule chose : revoir leurs proches au plus vite.