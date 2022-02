Cinq associations rappellent à l'ordre le Préfet de l'Hérault sur le sort des sans-abris

Le Secours Catholique, AREA, la Cimade, La Fondation Abbé Pierre et Médecins du Monde veulent alerter l'opinion publique, les autorités et les politiques sur le sort des sans-abris dans notre département. Ces cinq associations rappellent à l'ordre le préfet de l'Hérault dans une pétition sous forme de lettre ouverte mise en ligne sur le site change.org. Cette pétition nommée : "Article L345 : M. le Préfet, faites respecter la loi, hébergez les personnes à la rue !" vise à recueillir le plus de signatures possibles pour alerter sur la situation catastrophique de l’hébergement d’urgence dans l’Hérault.

Les associations demandent à l'Etat de respecter la loi

Cette pétition sera remise au préfet de l'Hérault en mars. Les associations demandent au préfet et à l'Etat de respecter la loi sur l'hébergement des sans abris et cite d'ailleurs l'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles qui stipule que "toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence". La réalité est toute autre dans l'Hérault selon les associations. De nombreux sans-abris ne parviennent pas à trouver d'hébergements d'urgence, sans même parler du manque de solutions durables, explique Amélie Corpet, directrice du secours populaire dans l'Hérault : "Aujourd'hui dans l'Hérault, il y a 800 personnes qui appellent le 115 et qui n'ont pas de solution d'hébergement d'urgence. Je ne compte pas toutes les personnes qui vivent dans des bidonvilles, dans des squats ou dans la rue et qui ont arrêté d'appeler le 115. On est dans une situation qui n'est pas normale. On a besoin de se rappeler qu'il y a une loi qui n'est pas appliquée en France. Quand on se revendique pays des droits de l'Homme, ne pas appliquer une loi comme l'hébergement d'urgence ce n'est pas normal."

Sur les affiches on peut voir des personnes sans-abris notamment sur la place de la Comédie à Montpellier © Radio France - Romane Porcon

De plus en plus de familles et d'enfants à la rue

Une campagne d’affichage dans l’espace public est aussi mise en place à Montpellier pour sensibiliser l'opinion publique sur la question des sans-abris. Sur les affiches, un QR Code permet d'accéder directement à la pétition. Les associations espèrent obtenir un nombre de signatures conséquents sur leur pétition pour sensibiliser les candidats à l'élection présidentielle sur les solutions d'hébergement pour les personnes à la rue : "La question du logement, de l'hébergement, de la pauvreté en France devrait être primordiale dans les discours des politiques. Plus on aura de personnes qui vont se mobiliser et signer cette pétition, plus on pourra dire aux politiques mais qu'est ce que vous faites pour les sans abris, qu'est ce que vous proposez?"

D'après ces associations présentent sur le terrain, il y a de plus en plus d'enfants qui vivent dans la rue dans notre département. Durant la deuxième semaine du mois de janvier 2022, 809 personnes ont sollicité le 115 pour obtenir un hébergement sans obtenir de réponse dont 600 personnes en famille (adultes et enfants confondus). Des familles avec enfants qui vivent dehors, dans des squats ou des bidonvilles. D'où l'importance pour Damien Nantes, coordinateur régional de Médecins du Monde, de faire réagir l'Etat et les autorités : "Depuis des années, on s'est malheureusement habitués à voir des hommes seuls qui restent à la rue. On n'a pas envie de s'habituer à voir des enfants qui vivent dans la rue. Ces derniers mois, c'est des centaines d'enfants chaque soir qui dorment dans la rue dans l'Hérault. A médecin du monde on le voit dans notre centre d'accueil, on reçoit des enfants à qui on fait des consultations, qu'on soigne mais qui le soir dorment dehors. Leur situation ne peut pas s'améliorer comme ça." Ces associations demandent donc au Préfet de l'Hérault d'agir rapidement pour faire respecter la loi en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer l’hébergement d’urgence de toutes les femmes, les enfants et les hommes sans abri.