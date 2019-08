Cinq chasseurs interpellés quelques heures avant l'ouverture de la chasse dans les Marais de la Dives

Cinq chasseurs ont été interpellés la nuit dernière dans les Marais de la Dives, dans le Calvados. Ils avaient commencé à chasser le gibier d'eau, alors que la chasse n'ouvrait que ce matin, à 6h. Ils risquent jusqu'à 3 750 euros d'amende et un retrait de leur permis de chasse.

Calvados - France

C'est en quelque sorte une tradition : quelques heures avant l'ouverture de la chasse, certains tentent de prendre de l'avance, et s'installent pour chasser le gibier d'eau de nuit dans les Marais de la Dives. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a l'habitude de ces resquilleurs, qui sévissent aussi parfois quelques jours après la fermeture de la saison de chasse.

Quatre canards tués avec des armes et munitions interdites

Cette année, les agents de l'ONCFS ont donc mené une patrouille pour vérifier que l'horaire d'ouverture de la chasse était bien respecté. Et ils ont bien fait : à 22h ce jeudi 22 août, dans un gabion, une installation de chasse de nuit des Marais de la Dives, ils sont tombés sur 5 chasseurs, qui tiraient le gibier d'eau. Ils avaient déjà abattu au moins quatre canards, et utilisaient, en outre, des armes prohibées : une chevrotine, pour l'un d'entre eux, et des munitions au plomb, interdites en zone humide.

Les armes et le gibier ont été saisis - ©SD14/ONCFS

Jusqu'à 3 750 euros d'amende

Le gibier et les armes ont été saisis, et les chasseurs interpellés. Ils risquent jusqu'à 3 750 euros d'amende, le retrait de leur permis de chasse pendant 5 ans, et leurs armes pourraient être confisquées.

L'ONCFS rappelle qu'en respectant les dates d'ouverture de la chasse au gibier d’eau, on permet un accès équitable à tous les chasseurs. Si vous constatez des atteintes à la faune sauvage ou au milieu naturel, vous pouvez contacter l'Office au numéro suivant : 02 31 61 98 53 ou par courriel : sd14@oncfs.gouv.fr.