Cinq chiffres sur les Championnats de France élite d'athlétisme de Saint-Étienne

Pour la quatrième fois et à partir de ce vendredi, Saint-Étienne accueille les Championnats de France élite d'athlétisme. Voici les cinq chiffres à retenir de la compétition.

Saint-Étienne, France

Vous prévoyez d'assister aux Championnats de France élite d'athlétisme de Saint-Étienne ce week-end ? France Bleu Saint-Étienne vous donne les cinq chiffres à retenir de la compétition qui démarre ce vendredi et s'achèvera dimanche.

1.232 athlètes

Pour ces trois jours de compétition, 1.232 athlètes sont engagés. La plupart d'entre eux sont évidemment français mais certains compétiteurs, licenciés dans des clubs français, sont étrangers. Ainsi, plus de dix pays sont représentés sur la compétition.

Parmi les champions, vous verrez notamment Jimmy Vicaut, co-recordman d'Europe du 100m. Christophe Lemaitre, médaillé de bronze olympique, sera lui aligné sur les 200m, il a déclaré forfait pour le 100m. Les frères Lavillénie sont en lice sur le saut à la perche. La vice-championne olympique du lancer de disque Mélina Robert-Michon est aussi à Saint-Étienne durant ces trois jours, tout comme le champion du monde du 800m Pierre-Ambroise Bosse. Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, s'alignera uniquement sur l'épreuve du disque.

38 épreuves

38 épreuves figurent au programme de cette compétition (19 masculines et 19 féminines).

Parmi les épreuves masculines, vous verrez notamment: 100m, 200m, 400m, 800m, 110m haies [...] saut en hauteur, saut à la perche, saut en longueur, triple saut, lancer du poids, lancer du disque, lancer du marteau, lancer du javelot, décathlon. À la différence des hommes, les femmes courent un 100m haies et sont en lice sur l'heptathlon, combiné de sept épreuves d'athlétisme.

Les compétitions démarrent à 13h15 le vendredi, 10h15 le samedi et 11h45 le dimanche.

15.000 spectateurs

Jusqu'à 15.000 spectateurs sont attendus au complexe de l'Etivallière. Le record des 12.000 spectateurs, réalisé en 2001, devrait être battu.

Trois tribunes de 5.000 places sont installées. La billetterie a très bien fonctionné se félicite la Ville de Saint-Étienne. La tribune principale couverte est complète les samedi et dimanche, il reste quelques places en tribune découverte. Elles sont en vente en ligne jusqu'à ce jeudi soir, au guichet à partir de vendredi matin. Places de 5 à 15 euros.

300 bénévoles

300 bénévoles du Coquelicot 42 sont mobilisés sur ces Championnats de France élite d'athlétisme. Ils ont participé aux différents aménagements du stade et gèrent une partie de l'intendance de l'événement. Le club d'athlétisme stéphanois est non seulement l'organisateur de la compétition, mais en plus, il fête son centenaire avec une exposition visible au Musée des Verts depuis le 9 juillet.

2 millions d'investissement

La facture est conséquente pour la Ville de Saint-Étienne : 2 millions d'euros d'investissement. La rénovation de la piste a coûté 1.6 million d'euros. La Ville a investi 100 mille euros en matériel sportif, matériel homologué permettant d'établir des records. Enfin, les travaux du bâtiment, ont coûté 300 mille euros.