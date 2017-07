Comment accéder aux fêtes ? Quel est le programme ? Comment la sécurité y sera-t-elle assurée ? Découvrez cinq choses à savoir sur les fêtes de Bayonne 2017, qui s'ouvrent ce mercredi pour cinq jours.

Comment profiter au mieux des fêtes de Bayonne qui se tiennent du mercredi 26 au dimanche 30 juillet ? Où se garer ? Comment circuler dans Bayonne ? France Bleu vous donne les clés pour assister à ces cinq jours de fête où l'on attend autour d'un million de personnes.

1 - Le programme : retour à la normale

Après une édition 2016 modifiée pour raison de sécurité (elles s'ouvraient une quinzaine de jour après l'attentat de Nice), les fêtes renouent cette année avec la totalité des rendez-vous traditionnels, et même plus !

une vraie soirée d'ouverture place de la Liberté avec apparition du roi Léon, lancer des clés et mascleta jeudi : une journée des enfants (annulée en 2016), et le réveil du roi Léon à midi

une journée des enfants (annulée en 2016), et le réveil du roi Léon à midi vendredi : la journée des associations

la journée des associations samedi : la journée des traditions

la journée des traditions dimanche : journée de Pamplune

Attendez-vous également à voir la place de la Liberté encore plus rouge qu'avant, car les riverains qui le souhaitaient ont pu obtenir de grands foulards rouges à placer sur leurs balcons et fenêtres.

2 - Comment venir ?

Le centre-ville est bouclé à la circulation pendant cinq jours. Du mercredi au dimanche, tout l''hyper-centre de Bayonne est seulement accessible aux véhicules le matin de 7h à 11h. Dès 11h et jusqu’à 7h le lendemain matin, la rue est rendue à la fête, à ses animations puis aux services municipaux pour les opérations de nettoyage. Des barrières sont mises en place.

L'usage des transports en commun est fortement recommandés. Une gare routière spéciale est crée place des Basques.

En train, la SNCF propose un forfait unique à 12 euro s sur tous les TER entre Hendaye et Bayonne et entre Dax et Bayonne.

s sur tous les TER entre Hendaye et Bayonne et entre Dax et Bayonne. Cette année encore, les bus des fêtes (6 euros l'aller-retour, 4 euros le voyage simple) relieront Bayonne Nord, Biarritz, Anglet, Boucau, St Pierre d’Irube, Tarnos et Bidart au cœur de la fête (dernier bus à 4h du matin). Tous les détails à retrouver ici (en PDF).

relieront Bayonne Nord, Biarritz, Anglet, Boucau, St Pierre d’Irube, Tarnos et Bidart au cœur de la fête (dernier bus à 4h du matin). Tous les détails à retrouver ici (en PDF). Enfin, des bus interurbains à 2 euros le trajet pourront également vous mener aux fêtes depuis environs 70 destinations du Pays Basque (Espelette, Urt, Seignosse, Labenne, Hasparen, Souston...) et même des Landes (Dax, Mont-de-Marsan...).

Quatre parkings payants sont ouverts 24h/24. La tarification, au quart d'heure, est la même pour tous : 0.40 € du quart d'heure pendant les quatre premières heures, 0.30 € du quart d'heure après la quatrième heure. Un forfait voiture à 75 euros est également disponible pour l'ensemble des fêtes (du lundi 24 juillet 0h au lundi 31 juillet 0h).

Parking de La Gare 450 places : quartier Saint-Esprit.

Parking Tour de Sault 490 places : Quartier Petit-Bayonne.

Parking des fêtes : idéalement placé (proche du centre-ville et facile d'accès par le rond point Saint Léon), ce parking regroupe les parkings Paulmy, Champ de Foire, Lautrec, Porte d'Espagne et Glacis pour un total de 1 680 places.

Parking de Glain 600 places : allée de Glain, près du Méga CGR, accès uniquement par le rond point de l'Aquitaine.

3 - Où faire pipi ?

Plus de 200 WC sont installés dans le centre-ville. Alors avec un peu de chance, vous en trouverez bien un de libre ! Car Maxime, un riverain interrogé par France Bleu Pays Basque il y a peu l'explique : chaque année, dans le hall d'entrée de son immeuble "ça sent l'urine pendant des semaines" après les fêtes. Vous pouvez déjà repérer quelques urinoirs ou toilettes ci-dessous sur le plan de la mairie de Bayonne, qui représente également toutes les animations. Pour le voir en plein écran et pouvoir faire une recherche, cliquez ici.

4 - Une sécurité toujours renforcée

Si le programme est revenu à la normale, par rapport à l'édition précédente, la sécurité est toujours accrue. En moyenne, 650 gendarmes, policiers, CRS, ou douaniers seront mobilisés chaque jour des fêtes. 300 agents de sécurité civile, c'est-à-dire pompiers, personnels du Samu et membres de la Croix-Rouge complètent le dispositif.

Seuls quatre points d'entrée sont prévus dans la ville pour les véhicules, entre 7h et 11h, et ils seront tous systématiquement fouillés. Des blocs de béton sont installés. Et des fouilles pourront être réalisées notamment pour la journée des enfants.

Les gendarmes seront à pied d'oeuvre dans toutes les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, avec des contrôles des gendarmes. Les douaniers et la police aux frontières quadrilleront eux la zone qui va de Bordeaux à l'Espagne pour contrôler qui va et qui vient de Bayonne.

5 - Des fêtes à vivre avec France Bleu Pays Basque

Cette année encore, France Bleu est la radio est fêtes. Vous pouvez vous brancher sur votre poste de radio ou écouter en direct sur le site internet :

Mercredi 26 juillet 19h/22h30 : la soirée d'ouverture à vivre en direct

Jeudi 27 juillet et vendredi 28 juillet 11h45/13h : le réveil du Roi Léon (lors de la journée des enfants le jeudi, émission en français et en basque le vendredi)

Jeudi 27 juillet et vendredi 28 juillet 16h/19h : Emilie Dekegel va à la rencontre de ceux qui font les fêtes

Samedi 29 juillet 10h/12h30 : émission spéciale d'Emilie Dekegel entourée de nombreux invités, qui se conclut par le réveil du Roi Léon

Dimanche 30 juillet 10h30/12h30 : retransmission de la messe des bandas depuis l'Église Saint-André de Bayonne, avec les commentaires d'Alexandre De La Cerda

