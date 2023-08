Cinq compagnies de taxi mettent à l'abri les femmes victimes de violences conjugales dans le Loiret

Accélérer la mise à l'abri des femmes victimes de violences conjugales : c'est l'objectif d'une convention signée le 13 juin entre la préfecture du Loiret, les parquets d'Orléans et de Montargis, et cinq compagnies de taxi du département. Ce système permet aux bénéficiaires de se déplacer en urgence - en moins de deux heures - et notamment quitter leurs domiciles si nécessaire, grâce à une trentaine de chauffeurs implantés sur tout le département.

Avant son élargissement, ce dispositif a fait l'objet l'année passée d'une expérimentation avec une seule compagnie basée à Pithiviers, les Taxis Florindo. "On reçoit des appels du 115 à toute heure, même la nuit, explique Manuel Florindo, je regarde le planning pour voir le conducteur le plus proche, et on intervient pour transporter la victime dans un lieu sûr le plus rapidement possible".

Un dispositif qui peut sauver des vies

"On essaie de faire au mieux suivant la situation, ajoute Eddy Lobir, l'un des quatre chauffeurs des Taxis Florindo. "Il y a des personnes avec des enfants, voire des femmes enceintes comme lors de ma dernière intervention. On fait tout pour les rassurer, de trouver les mots pour que ça se passe bien" raconte le chauffeur qui ne cache pas "sa grande fierté de contribuer à ce dispositif qui peut sauver des vies".

Si la situation l'exige, les victimes de violences conjugales sont emmenées vers des hébergements d'urgence, mais les déplacements peuvent aussi s'effectuer pour d'autres motifs. "Elles peuvent être transportées vers les tribunaux pour des comparutions immédiates, la mise en place de téléphone grave danger ou de bracelet anti-rapprochement", précise Aurore Dumain, cheffe de service à l'association Aide aux victimes du Loiret, signataire de cette convention. "Il y a aussi tous les rendez-vous aux unités médico judiciaires (UMJ) qui sont cruciaux pour faire avancer les procédures" ajoute Aurore Dumain.

Au total, 66 femmes et enfants ont bénéficié gratuitement de ces courses de taxi en 2022 dans le Loiret. Un chiffre largement supérieur aux projections de la préfecture qui a donc fait appel à quatre autres compagnies de taxi pour pouvoir mieux répondre à la demande, notamment en secteur rural.