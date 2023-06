Cinq contrats signés pour 8.400 euros : à Tours, Hubside Store au cœur d'une plainte pour abus de faiblesse

A Tours, le magasin Hubside Store, dans la galerie commerciale de l'Heure Tranquille aux Deux Lions, est dans le viseur de certains de ses clients. L'enseigne de multimédia est accusé de pratiques commerciales trompeuses. Comme par exemple de faire signer des contrats peu clairs pour des montants faramineux.

Une plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable sera d'ailleurs déposée ce mardi au commissariat de Tours par le père d'une jeune fille qui, tout récemment, a souscrit cinq contrats pour une valeur de 8.400 euros sur deux ans. Lui a réussi à résilier, mais il veut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme.

"Cinq contrats ont été signés dont on ne comprend strictement rien"

Il tient à le préciser d'emblée. Sa fille n'est pas stupide. Ce dont elle a été victime peut arriver à d'autres. La semaine dernière, on lui donne un tract à la sortie du tram. On lui dit qu'elle a gagné un objet high tech. On lui demande alors de se rendre dans la boutique de la galerie commerciale. "On lui donne tout de suite le cadeau. C'est une coque en plastique toute bête. Et de là s'enchaînent des contrats. Cinq contrats ont été signés dont on ne comprend strictement rien. Il y en a un sur lequel est écrit "quatre jours par mois sur des produits d'une valeur d'achat inférieure ou égale à 1 500 euros". Mais quatre jours par mois de quoi ?"

"Un contrat de téléphonie, sans appareil, sans abonnement, et vous trouvez que c'est pas une arnaque ?"

En tout sa fille signe cinq contrats pour un montant total de 8.400 euros sur deux ans. Lui n'hésite pas à parler d'arnaque. "Vous rentrez dans un magasin de téléphonie, vous ressortez avec un contrat de téléphonie, sans appareil, sans abonnement, et vous trouvez que c'est pas une arnaque ?" s'indigne-t-il.

Quelques-uns des contrats signés par une cliente tourangelle dans la boutique Hubside Store de l'Heure Tranquille à Tours © Radio France - Annabelle Wanecque

"Une fois que le mois de résiliation est passé, vous êtes engagé"

Alerté immédiatement par sa fille, il réussit à faire résilier les contrats en se rendant en magasin, mais il estime avoir eu de la chance. Il l'a fait au tout début du délai de rétractation. "Ça passe vite trente jours. On n'ose pas dire à ses parents "j'ai peut-être fait une bêtise, si je le dis, je vais me faire engueuler". Mais au final, une fois que le mois de résiliation est passé, c'est l'engrenage, il n'y a pas de possibilité de résilier puisque vous êtes engagé". Lui et sa fille vont porter plainte au commissariat de Tours pour, dit-il, éviter à d'autres personnes de se faire avoir.

Cela fait des mois que des témoignages comme le sien se multiplient sur les réseaux sociaux pour des magasins Hubside Store situés partout en France. Nous avons cherché à avoir une réaction de la direction nationale de Hubside Store. Mais nos demandes sont restées lettre morte. Par ailleurs, l'enseigne appartient à un groupe déjà condamné en 2019 à une amende record de dix millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Une deuxième procédure judiciaire est en cours à la suite d'une nouvelle enquête de la répression des fraudes.