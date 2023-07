Cinq idées pour voir un beau feu d'artifice du 14 juillet en Dordogne

Comme chaque 14 juillet pour la fête nationale, il va y avoir de beaux feux d'artifice en Dordogne. La préfecture en a compté 47 dans le département, les 13, 14 ou 15 juillet. Alors comment choisir, entre un feu au pied d'un château, au bord d'un lac ou un gros spectacle pyrotechnique ? France Bleu Périgord vous propose une liste de cinq idées (non exhaustives bien sûr !)

ⓘ Publicité

Terrasson

Le feu d'artifices de Terrasson est considéré comme l'un des plus beaux feux du département. Il sera tiré le 14 juillet, à la tombée de la nuit comme l'année dernière, depuis les remparts et le bassin de la Vézère entre les deux ponts. Pour l'admirer, il est conseillé d'arriver un peu avant 22h30, et de s'installer place de la libération et sur le pont neuf. Le pont vieux est interdit à la circulation.

Bergerac

Cette année, le feu du 14 juillet sera tiré depuis des barges, sur la Dordogne, et non plus les quais comme l'année dernière. On peut s'installer sur le port et quai Salvette. Le feu sera tiré vers 22h30, il dure environ 20 minutes. De nombreuses animations sont prévues toute la journée du 14, avec notamment le bal des pompiers place du Foirail à 19h ou une course de canards à 21h, organisée par le Rotary club.

Excideuil

En Périgord vert, le feu d'artifice d'Excideuil attire beaucoup de monde chaque année. Il est tiré à 23h, depuis les remparts juste devant le château, comme un écrin. Pour l'admirer, il faut se placer sur le rond-point ou l'avenue André Audi. Il y aura aussi un bal, et des animations.

Périgueux

A Périgueux, le feu d'artifice du 14 juillet vient clôturer la première journée d'ouverture de l'animation estivale Un été sur les quais. Le feu sera tiré depuis les berges des quais de l'Isle, à 23h. On pourra l'admirer depuis les ponts Saint-Georges et des Barris et le boulevard Georges Saumande. Un bal populaire et une soirée dancefloor seront organisés. Pendant le feu d'artifice, la circulation est interdite sur le boulevard et sur les ponts.

Domme

Comment parler de feux d'artifice sans évoquer celui de Domme ? Comme chaque 14 juillet, il sera tiré en musique, du jardin public, au bord de la vallée. Rendez-vous à 23h pour y assister. Avant cela, il y a aura un spectacle place de la Rode, et une soirée paëlla. Du Belvédère, on peut parfois apercevoir les autres feux tirés dans la vallée, et même celui de Sarlat.