Cinq jeunes délinquants en service civique au Maroc pour se passer du cannabis

Cinq jeunes de plus de 17 ans du Centre Educatif Fermé et du Centre d'Hébergement Diversifié de Valence sont partis deux semaines en mars au Maroc pour un service volontaire. Sur place : aménagement d'espaces verts et découverte de la culture marocaine tout en se passant de stupéfiants.

Valence, France

Les services du Centre Educatif Fermé de Valence et le Centre d'Hébergement Diversifié de Valence ont encadré cinq de leurs jeunes pendant deux semaines au Maroc en mars.

Alexandre, José, Mehdi, Karim et Quentin ont participé à l'aménagement d'espaces verts, à l'embellissement d'un quartier tout en se passant du cannabis pour certains.

Deux semaines avant le départ, au CEF de Valence, les éducateurs ont veillé à ce que les consommateurs de stupéfiants réduisent voire arrêtent leur utilisation. Une fois à l'aéroport, les conditions étaient très claires, "on leur a clairement dit qu'ils ne devaient pas consommer parce que ça les mettrait en péril parce qu'au Maroc il n'y a pas de CEF, c'est la prison directement", rapporte Sarah Emblard, éducatrice dans ce centre et à l'initiative de ce service volontaire.

Prises de conscience réussies

Medhi, annécien âgé de 17 ans, a été condamné à six mois de prison ferme à cause de la drogue. Lorsqu'il est arrivé au CEF, il a réfléchi à sa consommation, "j'ai d'abord appris qu'on n'était pas dépendant au cannabis mais au tabac. Je pensais pas que je réussirais à ne pas fumer de cannabis." Et pourtant ce voyage au Maroc a été un succès, "avant de partir, ils nous avaient dit que si on diminuait pas on partirait pas et on s'est motivé grâce à ça un peu, raconte Mehdi. Et avec le quad, la peinture, toutes les autres activités, on n'y pense plus."

Il y a pire que nous

Karim a le même âge, lui est originaire de Montélimar, il n'était pas concerné par le cannabis pendant ce séjour, "ça m'a fait beaucoup réfléchir. On voit qu'il y a pire que nous, on se rend compte de la chance qu'on a en France, on a beaucoup d'aide qu'ils n'ont pas comme le CEF, là-bas c'est directement la case prison."

Karim a bien l'intention de retourner au Maroc en vacances mais avant il commence sa formation pour devenir transporteur de trans-palettes. Medhi quitte cette semaine le CEF pour commencer une formation d'électricien à Chambéry.