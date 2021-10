Cinq jeunes toulonnais partent en expédition à bord de leur voilier jusqu'au Groenland

Ils sont 5 amis toulonnais et s'apprêtent à vivre en partant ce dimanche à bord de leur voilier en direction du Groenland, une expérience exceptionnelle. La mission Nerrivik, qu'ils préparent depuis près de deux ans, va les conduire jusqu'en Atlantique Nord afin d'aider à la mesure de la pollution plastique dans cette partie du monde. Mais ces jeunes explorateurs des temps modernes ont décidé aussi d'y ajouter une dimension humaine en intégrant dans une partie de leur périple, des jeunes issus de cités toulonnaises. Et une dimension éducative en permettant à un millier d'enfants d'écoles de l'agglomération toulonnaise de suivre leur aventure tout au long de cette année en mer.

Dans la mythologie inuit, Nerrivik est la Mère des flots, celle qui fournissait la nourriture au peuple inuit. Elle est la patronne des pêcheurs et des chasseurs. C'est ce nom qu'ont choisi Gaspard, Temanu, Victor, Thibault et Pierre-Alexandre pour leur mission. Une mission qu'ils justifient par leur passion commune : la mer. Et surtout par leur volonté d'agir face à ce qu'ils considèrent être une dégradation du milieu par l'activité humaine.

"On veut vraiment avoir cette démarche d'explorateurs. On va aller dans des zones où on a encore besoin d'apprendre des choses. Et l'océan est encore un milieu où il reste énormément de choses à découvrir. Le Grand Nord est aussi un milieu dans lequel il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est extrêmement difficile d'aller chercher des données au milieu de l'océan parce que c'est un milieu qui demande de préparer une expédition assez compliquée. Les scientifiques ont peu d'occasions d'avoir beaucoup de données en mer. Et nous, c'est ça qu'on propose. On propose à travers notre voilier d'aller chercher ces données là pour des laboratoires en France, pour des instituts qui permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement marin" explique Pierre-Alexandre.

Projet environnemental

Sur leur bateau, un ketch de 13 mètres, l'équipage va notamment procéder à des relevés réguliers afin d'établir un profil de la répartition des déchets plastiques à la surface des zones que le voilier va traverser. Une étude sera ensuite réalisée pour l'organisation "The Ocean Cleanup" qui conçoit de nouveaux systèmes pour nettoyer les océans de cette pollution mortifère. "Nous avons aussi beaucoup d'autres projets d'étude, notamment avec l'association Astrolabe Expédition. L'objectif, c'est de pouvoir, à travers cette association, entrer en lien avec des laboratoires et embarquer des moyens de mesure qui sont adaptés à un voilier, et qui donnent des mesures assez fiables pour être exploitées après par les scientifiques. Et ça, c'est vraiment l'étude de l'environnement marin au sens très large. Ça va de l'étude des courants à l'étude des cétacés, en passant par les planctons, les bactéries bioluminescentes. Et on va également embarquer des bouées dérivantes pour Météo-France pour pouvoir les déployer dans des zones peu fréquentées" ajoute Pierre-Alexandre.

Projet éducatif

Mais cette mission a aussi une vocation éducative en intégrant à l'équipage des jeunes de cités toulonnaises. Ces jeunes, parfois en perdition pour certains, ont participé à la préparation de l'aventure. Certains ont même embarqué quelques jours aux côtés de l'équipage. C'est la cas d'Inès qui d'ailleurs sera du départ ce dimanche. Les yeux qui brillent, elle se souvient encore de sa sortie en mer la veille où elle s'est même retrouvée derrière la barre. "C'était très excitant et en plus de voir qu'ils m'ont fait confiance, qu'ils ont pensé de j'étais capable, ça m'a redonné confiance. C'est une expérience de vie extraordinaire et je suis sûre que cela va me servir pour la suite. J'ai aussi découvert une nouvelle passion" commente la jeune fille qui a hâte d'embarquer à nouveau. Cette fois, elle restera deux jours et deux nuits sur le voilier pour rejoindre la terre ferme à Marseille, où d'autres jeunes seront embarqués pour quelques jours.

Mais à côté de ces plus grands, les plus petits pourront aussi suivre l'exploration menée par les cinq amis. En effet un millier d'enfants des écoles maternelles et primaires de l'agglomération toulonnaise suivent cette mission. "L'idée, c'est que le bateau soit là pour pouvoir faire rêver les jeunes et pour pouvoir éveiller leur curiosité et leur faire découvrir des choses de manière ludique. On va leur envoyer des vidéos régulièrement et ils auront chacun un carnet de bord, leur carnet d'explorateur en quelque sorte. En fait, c'est une démarche d'explorateurs avec nous pour découvrir les peuples qu'on va rencontrer, le milieu marin, les animaux, la manière dont on vit sur un bateau, comment on fait pour se repérer sur l'eau. Pleins de choses qu'on va aborder de manière adaptée pour des enfants des écoles primaires, mais qui vont permettre d'apprendre avec quelque chose de concret, de réel, qui est notre expédition" résume Pierre-Alexandre.

Certaines classes ont même accepté de laisser leur mascotte embarquée à bord du bateau. Une mascotte qui aura sans doute énormément de choses à raconter à son retour en octobre prochain. Les 15 pays qu'elle va visiter et ses différentes escales : Espagne, Maroc, Canaries, Cap Vert, Antilles, Bahamas, Floride, New-york, Canada, Groenland, Islande, Grande-Bretagne et France.