Cinq jours de fête (et une tonne de pommes de terre) pour les 50 ans de la Friterie de Saint-Étienne

Michel et Louise Belala depuis 50 ans derrière le comptoir et aux cuisines de la Friterie.

"Auberge espagnole : venez avec votre petit plat préféré à partager", suggère le carton d'invitation des 50 ans de la Friterie totalement dans l'esprit qui anime cette institution de Saint-Étienne. Mais en fait, Louise et Michel Belala ont prévu de quoi régaler et faire plaisir depuis jeudi et jusqu'à lundi 5 juin : paëlla géante le premier soir, l'incontournable couscous et bien sûr les frites maison dans les cornets patiemment pliés par les enfants guidés par les anciens.

En tout cas, l'établissement coche toutes les cases de l'auberge espagnole, celles d'un lieu unique où l’on trouve tout un tas de gens d’origines différentes. Tous les milieux, toutes les origines s'y côtoient et comme ça dure depuis 1973, à présent toutes les générations y trouvent aussi leur place. "J'ai une clientèle super sympa, les parents sont venus, puis les enfants, maintenant les petits-enfants", raconte Michel, comme tout le monde appelle désormais Mohammed, arrivé d'Algérie dans les années 60.

"C'est une fierté d'avoir réussi, d'avoir des clients fidèles. Nous, ce qu'on aime c'est la diversité", confie Louise.

Et il suffit de venir faire un tour depuis que les 50 ans ont commencé pour mesurer la popularité de la Friterie. Samedi soir, la fête s'étire sur une bonne partie de la rue Georges-Dupré.

Samedi 3 juin devant la Friterie. © Radio France - Emeline Rochedy

Même en cuisine, il est difficile de se frayer un chemin, les habitués se relaient pour ouvrir les sacs de pomme de terre, éplucher, laver, actionner le coupe-frites et gérer la friteuse. "Il y en avait une tonne, on a bien dû en passer 600 kg", commente Sylvain qui fait partie des nombreux amis de la famille.

Au programme ce dimanche : un spectacle de marionnettes (Monsieur et madame patate se prennent le chou) à 16 heures et toute une programmation musicale (musique du monde à 18 heures, chanson poétique à 19h15, ou encore trésors de scopitones arabes, kabyles et berbères, entre différents sets, le dernier débutant à 23 heures).

Ce lundi 5 juin, ça commence à 18 heures avec un récit fantastique avant des chants polyphoniques, du jazz, une lecture de Raymond Devos avant qu'un DJ clôt les festivités à 22 heures.

Quant à l'avenir de la Friterie, une certitude : il s'écrira à plusieurs mains... Celles de la jeunesse qui vient souvent donner un coup de main ? Celles des trois filles Belala ? En tout cas, "vendre ce serait trop violent", estime Laetitia, l'aînée qui aimerait que ses parents puissent tout doucement passer le relais en venant cuisiner de temps en temps. Son père a 80 ans cette année.