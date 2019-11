Cinq maisons "France Services" ouvrent dès janvier dans le Finistère

Finistère, France

Elles seront cinq à voir le jour dans le Finistère dès le 1er janvier 2020 : les 460 premières maisons "France Services" ont été labellisées vendredi dernier par le Premier Ministre. Elles doivent permettre d'accéder, sur place ou via des systèmes de visioconférence, à plusieurs services publics quand leurs structures font défaut par ailleurs. Les cinq projets proposés par la préfecture du Finistère ont été retenus.

Ruralité et quartiers prioritaires

Ces premières maisons France Services vont être implantées à Ouessant, Châteaulin, Quimper mais également deux à Brest. "Pour Quimper et Brest, nous avions une exigence de couvrir les quartiers dits 'politique de la ville', indique Anne Tagand, la sous-préfète de Châteaulin chargée du dossier. C'est une des priorités, l'objectif est d'apporter les services au plus près de ces populations". Les structures seront donc implantées à Kermoyzan pour Quimper, ainsi qu'à Kerédern et Pontanézen pour Brest.

"Les maisons France Services ont évidemment _vocation à s'implanter aussi en milieu rural_, précise Anne Tagand. À Châteaulin par exemple, on est sur un territoire rural avec une maison de services au public qui fonctionne bien, et le croisement des nationales 164 et 165 permet de drainer des populations venant d'un peu plus loin".

Ces structures seront ouvertes au moins 24 heures par semaine. Deux agents seront présents sur place _"pour accueillir le public et les aider dans leurs démarches_, ils sont en capacité de les aider directement sans passer par des agents Pôle Emploi ou de la Carsat par exemple", explique la sous-préfète de Châteaulin.

11 autres maisons France Services d'ici fin 2020

D'autres labellisations de maisons France Services sont prévues jusqu'en 2021. Au cours de l'année prochaine, onze structures vont voir le jour dans le Finistère, pour la plupart en restructurant des maisons de services publics déjà existantes. "Cette fois-ci, _elles se feront toutes en milieu rural_, les communes en seront dotées progressivement", précise Anne Tagand.

Les communes concernées sont Audierne, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou, Guerlesquin, Landerneau, Landivisiau, Lesneven, Plogonnec (???), Ploudreuzic, Saint-Thégonnec, et Saint-Pol-de-Léon. "On aura en général des montées en gamme et quelques créations de structures d'ici 2021 pour lesquelles les projets sont à bâtir", conclut Anne Tagand.