Cinq millions d'euros d'investissements pour NTN à Allonnes en 2017

VIDEO : le directeur de NTN à Allonnes fait le point sur les investissements de l'entreprise pour 2017.

Alain Caillot, le directeur général de NTN à Allonnes nous parle du bilan et des projets de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de transmissions pour l'automobile et des investissements pour 2017. L'entreprise fabrique chaque année plus de 5,5 millions de pièces pour Renault, mais aussi BMW, Fiat, Toyota et Volvo.

Cinq millions d'euros d'investissement pour 2017.

"Le résultat pour 2016 est en amélioration mais n'avons pas encore le résultat définitif" nous dit Alain Caillot, le directeur général de NTN à Allonnes. "Ce que l'on peut dire c'est que le site est en redressement. On a fait depuis trois ans toute une réorganisation dans l'entreprise avec un plan de redressement industriel. Pour 2017, nous allons faire un investissement pour notre client BMW. Il s'agit d'une ligne de peinture pour un montant de 5 millions d'euros avec une vingtaine d'emplois à la clef.

il n'a jamais été question de délocaliser

En mars 2016, plusieurs salariés s'étaient mobilisés car il craignaient une délocalisation du site vers la Roumanie. Pour Alain Caillot, "il n'a jamais été question de délocaliser l'ensemble de la production vers la Roumanie. C'est simplement une harmonisation de la structure industrielle. Nos clients sont basés en Roumanie et en Europe de l'Est, et la transmission, c'est un produit qui est très difficile à transporter. On en met seulement 80 dans un mètre cube ce qui entraîne des coûts de transports importants. Donc on se doit d'être proche de nos clients mais pas question non plus de quitter Allonnes".

Le développement de la voiture électrique

Actuellement, les transmissions pour la voiture électrique Zoé de Renault se font à Allonnes. "Le centre de recherche de NTN travaille sur les futures transmissions des voitures électriques" rajoute Alain Caillot. "Il va y avoir quelques évolutions avec notamment moins de bruit et de vibrations. Les fréquences du moteur électrique sont différentes et nous devons adapter notre système de filtration".