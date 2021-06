Cinq minutes ou cinq heures pour changer notre regard sur le handicap à Dijon

L'objectif de cet événement est de faciliter la rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de changer notre regard sur le handicap, de créer du lien et de construire une société plus inclusive !

En cette année si particulière, c’est avec une grande motivation que les bénévoles de Dijon en partenariat avec les associations locales de personnes handicapées, et avec le soutien de la municipalité, préparent cette prochaine Nuit du handicap.

Un événement national et local

Cette année à nouveau, la secrétaire d'État en charge du handicap Sophie Cluzel renouvelle son parrainage. Anne et Jacinthe, qui composent le duo pop-folk Les Frangines, sont marraines de l'événement. Et Marie-Caroline Schürr - auteur de" Out of the box, la joie à roulettes", témoigne de sa vie et de sa joie comme porte-parole de La Nuit du handicap 2021.

A Dijon, la manifestation se déroule dans le Parc du Château de Pouilly, place d'Amérique à partir de 17h ce samedi 12 juin, avec des stands et différentes démonstrations qui vont se succéder jusqu'à 22h.

Le programme complet de la Nuit du handicap à Dijon - La Nuit du handicap

Dominique Allain, la coordinateur de la Nuit du handicap est l'invité de France bleu Bourgogne ce vendredi 11 juin entre 7h30 et 7h50. Il viendra nous expliquer l'intérêt de ce rendez-vous.