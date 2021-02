Cinq mois après leur action sur une grue à Reims, "rien n'a changé" pour la famille de Rémi, aidé par un AESH

Les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH) manifestent ce jeudi un peu partout en France, à l'appel de la CGT Éducation. Une action était notamment prévue à Reims (Marne), devant le rectorat à 10h, pour dénoncer une mauvaise reconnaissance, rémunération et formation. Dans l'académie de Reims, il y aurait près de 450 AESH, dont celle de Rémi, ce rémois de 8 ans atteint d'autisme. Sa mère, Neslihan était montée sur une grue durant 17 heures, le 14 septembre dernier pour dénoncer le mauvais accompagnement scolaire de son enfant.

Cinq mois après, "rien n'a changé" selon les parents de Rémi. Certes l'AESH a bénéficié, comme promis par le rectorat, de quelques heures supplémentaires de formation, une personne est même chargée de recruter du personnel qualifié mais non sans mal. Les AESH sont peu nombreuses, démotivées par une mauvaise reconnaissance de leur métier et une mauvaise rémunération.

Reynald et Neslihan Beaufort soutiennent ces accompagnants et demandent à l'État d'arrêter de se "renvoyer la balle" de ministère en ministère et de débloquer le budget nécessaire pour recruter et former. Un appel lancé ce matin par les parents de Rémi, invités de France Bleu Champagne-Ardenne.