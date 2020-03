Coronavirus : l'usine Valéo d'Amiens reste ouverte malgré de nouveaux cas

De nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à l'usine Valéo d'Amiens, confirme la direction de l'entreprise ce vendredi après-midi. Cinq nouveaux cas confirmés le matin même, ce qui porte "à huit" le nombre total de cas détectés sur le site d'Amiens Nord du sous-traitant automobile.

La CGT, elle, évoque neuf cas au total, parlant de l'usine comme un véritable "foyer infectieux" où "rien qu'à nous, on représente la moitié des infectés de la Somme. La direction parle de 8 cas, moi je vous dis qu'il y en a bien plus", assure Freddy Léonardi, représentant CGT.

Une quarantaine d'ouvriers confinés

Une quarantaine de salariés ont été placés en confinement et les mesure de précaution ont été renforcées, avec relevé de température systématique et port du masque obligatoire à la prise de poste désormais. Mais "l'activité continue" sur le site d'Amiens Nord, affirme la direction de l'entreprise. Elle a réouvert après une fermeture partielle de deux sites sur trois de l'usine depuis lundi matin et jusqu'à jeudi soir, pour décontamination, après la confirmation de précédents cas.

On voit que les écoles ont fermé, le sport s'arrête, à un moment, il faut que le préfet prenne la mesure de l'événement, est-ce qu'il ne faut pas fermer les entreprises de plus de 100 personnes ? (Freddy Léonardi)

Les représentants des salariés avaient évoqué un droit de retrait vendredi matin, évoquant un danger grave et imminent. La CGT notamment réclamait une fermeture pour 15 jours de l'usine. Les nouvelles mesures prises par la direction sont qualifiées de "mesurettes" par un élu.

"Valéo est devenu un foyer infectieux", dénonce la CGT

Un comité social et économique extraordinaire s'est tenu ce vendredi midi. Les élus CGT ont déposé un "danger grave et imminent", auquel la direction n'a pas souhaité répondre par une fermeture, même partielle, de l'usine, indique le syndicat. "On voit que les écoles ont fermé, le sport s'arrête, à un moment, il faut que le préfet prenne la mesure de l'événement, est-ce qu'il ne faut pas fermer les entreprises de plus de 100 personnes ?", se demande Freddy Léonardi, représentant syndical CGT.