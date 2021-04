Cinq nouvelles casernes de pompiers vont voir le jour en Haute-Garonne

Il y a désormais une caserne des pompiers à Montgiscard. Les Centres d'incendies et de secours de Ramonville et Villefranche-de-Lauraguais ne suffisaient plus à garantir une intervention très rapide des pompiers, qui ne peuvent pas être sur tous fronts pour porter secours. La commune se dote donc d'un nouvel équipement de près de 1 000 m² sur une parcelle de 3 450 m². Une nouvelle caserne qui verra à son bord 40 sapeurs-pompiers volontaires, 10 sapeurs-pompiers et 10 infirmiers.

Répondre à une augmentation de la population

Avec ce nouveau centre, 18 communes et 26 000 habitants pourront bénéficier du secours des sapeurs-pompiers haut-garonnais. Le Conseil Départemental souhaite étendre cette politique de proximité du secours à tout le département en voyant la population augmenter considérablement.

"C'est une demande validée et approuvée par le SDIS 31 dans l'optique d'exercer avec plus de facilité le métier de sapeur-pompier" confie ce vendredi Jean-Louis Llorca, le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Colonel Christophe Landrieu, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours Copier

La liste des nouvelles casernes

Aussonne, à côté du MEETT, la caserne va voir le jour au 15 juin.

Toulouse-Delrieu, Impasse Suzanne Lenglen, mise en service également prévue au 15 juin.

Toulouse-Atlanta, boulevard d'Atlanta pour le juin 2022.

Toulouse-Carsalade, boulevard Eisenhower, livraison début 2022.

D'ici à la fin de l'année prochaine, la Haute-Garonne comptera 38 centres d'incendie et de secours répartis dans quatre groupements sur tout le département. Quatre chantiers de rénovation sont et seront réalisés d'ici à 2022.