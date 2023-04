Cinq policiers blessés en cinq jours à Tarbes : "on ne peut plus travailler dans ces conditions-là"

Un climat de violences contre les policiers de plus en plus fréquentes est-il en train de s'installer à Tarbes ? C'est en tout cas ce que craignent certains agents, qui le font savoir par la voix du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière des Hautes-Pyrénées. Il déplore que cinq policiers aient été blessés en cinq jours entre le mardi 18 et le samedi 22 avril, à Tarbes, lors d'interventions de contrôle ou d'interpellation classiques.

ⓘ Publicité

"On n'est pas là pour se faire agresser gratuitement"

Les victimes ont reçu des coups violents explique le syndicat. Une fonctionnaire de police qui s'était interposé dans une rixe jeudi 20 avril au soir, a par exemple été touché au visage, ce qui lui a valu des points de suture. Un autre a eu la main fracturée après avoir été agressé à l'accueil du centre hospitalier ce samedi 22 avril. Des blessures qui ont entraîné pour certains des jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Le syndicat réclame des sanctions sévères, même "exemplaires et fermes à l'encontre des auteurs de violences faites contre les policiers" .

"On n'est pas là pour se faire agresser gratuitement !" réagit avec force Nicolas Cabos, le secrétaire départemental du syndicat. Il reconnaît que "certes, c'est notre profession", mais s'insurge contre des agressions à répétition, presque normalisées, dans un climat de tension entre la population et les forces de l'ordre. "La conjoncture actuelle favorise l'expression d'une certaine violence contre les policiers, parce qu'il y a la hausse des carburants l'inflation du coût de la vie, le dossier des retraites qui révolte les gens, qui osent maintenant agresser gratuitement les agents. Ca, on ne le voyait pas auparavant. On sent que la police est attaquée de tous côtés, et ce n'est plus possible, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là, c'est insupportable".