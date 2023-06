Cinq pompiers de Haute-Garonne partent en mission au Canada pour lutter contre les méga-feux

Une délégation d'une quarantaine de pompiers Français part en renfort au Canada pour lutter contre les méga-feux. Parmi les pompiers retenus cinq viennent de Haute-Garonne. Ils doivent partir ces prochains jours et rester sur place trois semaines.

Des millions d'hectares brûlés

Au Canada, la situation est catastrophique, après l'ouest du pays et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai, c'est au tour de l'est, avec la Nouvelle-Ecosse et le Québec, d'être touché en raison d'un temps chaud et sec. Au total, plus de 2 millions 700.000 hectares ont déjà brûlé en 2023. Soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années, selon les autorités canadiennes. Il y a actuellement 214 incendies actifs dont 93 hors de contrôle sur l'ensemble du pays.

Des pompiers des Etats-Unis et du Mexique sont déjà sur place et c'est à présent au tour des Français de leur venir en aide. Le lieutenant Cédric Ferlin n'a pas hésité une seconde lorsqu'il a su qu'il fallait aller prêter main forte aux Canadiens : "je me suis portée volontaire dimanche soir et j'ai su ce lundi que j'étais retenue. J'ai demandé à ma femme tout de même avant d'accepter pour savoir si elle était d'accord."

La coopération internationale

Le départ est prévu pour mercredi ou jeudi depuis Marseille, juste le temps de faire sa valise et quelques formalités administratives : "là je ne ressens pas de stress, juste de l'adrénaline. Je fais ce métier depuis 28 ans comme pompier volontaire et là j'ai la chance de partir à l'étranger pour faire le métier que j'aime. Je pense que dans ma vie de pompier volontaire que ça quelque chose de grand et fort."

Même si le pompier volontaire a conscience que la situation sur place s'annonce difficile : "je n'ai jamais vu des feux de cette taille et de cette ampleur mais je vais faire au mieux." Pour le lieutenant la coopération entre les différents pays sera de toute façon nécessaire ces prochaines années sur fond de changement climatique : "il y a de plus en plus de feux de forêts et s'il n'y a pas d'entraide européenne ou mondiale ça deviendra très compliqué."

Et d'ajouter : "le département de Haute Garonne aide beaucoup les pays du sud est depuis quelques années les étés quand il y a des feux de forêts et nous nous serons bien contents de recevoir de laide si un jour il y a de grands incendies ou inondations chez nous."