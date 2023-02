Cinq pompiers des Pyrénées-Orientales devraient bientôt partir lutter contre les incendies au Chili

On parle beaucoup, et à juste titre, depuis lundi du terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie , avec l'envoi de secours depuis la France. Mais une autre catastrophe est en cours de l'autre côté du globe. Cinq sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales sont prêts à partir vers le Chili cette fin de semaine. Ils font partie du détachement de 42 pompiers du Sud envoyé par la France en renfort pour faire face aux incendies qui ravagent le pays d'Amérique du Sud depuis plus d'un mois maintenant. Parmi les cinq pompiers, trois sont volontaires pour qui se sera la première mission internationale.

ⓘ Publicité

Un groupe de "brûleurs" en partance pour le Chili

C'est un groupe de "brûleurs" qui partira de Perpignan. Ces sapeurs-pompiers sont spécialisés dans l'allumage de feux tactiques et auront pour mission une fois sur place d'allumer des "contre-feux" afin d'empêcher les incendies d'avancer plus encore. Au Chili, depuis le 3 janvier dernier, 160 feux ont pu être maîtrisés mais 80 sont encore hors de contrôle.

Pour préparer leur départ les Catalans ont dû choisir avec soin leurs équipements et peser l'ensemble, le détachement de pompier doit partir en avion vers l'Amérique latine, il y a des restrictions de poids à respecter. Aussi nos pompiers partiront sans leur camion. Sur place ils devront donc avancer à pied face aux flammes et dépourvus de véhicules ils n'auront plus accès qu'à très peu d'eau.

Première mission internationale pour trois pompiers volontaires

Des difficultés de taille pour la première mission internationale des trois sapeurs-pompiers volontaires qui s'embarquent avec le détachement. Originaires du Ribéral et de la Salanque, ces volontaires ont déjà été envoyés sur des missions hors département mais jamais hors hexagone.