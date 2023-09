Cinq prêtres camerounais en Haute-Saône pendant l'été pour remplacer leurs collègues français

Cinq prêtres camerounais ont passé plusieurs semaines en Haute-Saône cet été. Ils sont venus remplacer leurs collègues français, pour leur permettre de prendre des vacances. Une opération organisée depuis une dizaine d'années par le doyenné des Plateaux de Vesoul. "C'était une expérience très riche, explique le père Guillaume Djiokeu Tindo, missionnaire au Tchad, qui est reparti le vendredi 1er septembre. On a rencontré des personnes magnifiques. Il y a même des familles où on était comme des fils de la maison. On nous offrait le repas très souvent."

"Des vacances pour moi aussi"

Ces hommes d'Église étaient hébergés chez des paroissiens ou dans des presbytères. Ils ont célébré des messes, des baptêmes et des obsèques dans tout le département : "La façon de faire n'est pas la même. Il faut que ce soit court. Nous en Afrique, on prend le temps. Une célébration peut durer de deux à quatre heures", sourit le père Guillaume Djiokeu Tindo. Les cinq prêtres ont également participé à des activités avec des habitants, comme des randonnées.

"Ce sont des vacances pour moi aussi, avec un changement de milieu, explique le père Justin Hinmara, basé à l'extrême nord du Cameroun, une zone investie par les djihadistes de Boko Haram. J'avais d'autres activités à mener. Je repars chez moi bien revigoré."

Une cérémonie était organisée le mardi 29 août pour remercier les cinq prêtres. © Radio France - Raphaël Aubry

Une cérémonie était organisée le mardi 29 août en l'église du Sacré-Cœur à Vesoul, pour remercier les cinq hommes. Le doyenné des Plateaux de Vesoul espère renouveler l'opération en 2024 : "Il y a beaucoup de besoins et de moins en moins de vocations de prêtres, regrette l'abbé Franck Ruffiot, curé à Vesoul. C'est un support précieux pour nous. Les paroissiens sont peut-être aussi heureux d'entendre d'autres voix."