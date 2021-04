La création de la Collectivité européenne d'Alsace conduit à l'uniformisation des routes entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Pour éviter les doublons, cinq routes nationales vont changer de nom et de numéro.

Cinq routes nationales vont changer de nom et de numéro en Alsace. (Photo d'illustration)

Une réactualiser de vos GPS va être nécessaire. Cinq routes nationales vont changer de nom et de numéro en Alsace. C'est l'une des conséquences de la création de la Collectivité européenne d'Alsace en début d'année. Coût de l'opération : 130 000 euros.

La RN59 devient la RD1059, entre Sélestat et Sainte-Marie-aux-Mines.

La RN66 passe en RD1066 entre le col de Bussang et l’échangeur autoroutier de Lutterbach (A36)

La RN1083 change pour la RD1083, la liaison entre l’A35 et la RD1083 à Kogenheim au Nord de Sélestat.

La RN83 devient la RD83 entre Ostheim et Saint Hyppolyte (prolongement autoroute).

La RN363 passe en RD1363, prolongement de l’A35 à la frontière allemande nord alsacienne, à Scheibenhard.

Cela permet de ne pas créer de doublons entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Depuis sa création en janvier 2021, la CeA gère 6.410 kilimètres de routes. Un réseau de départementales, de nationales et d'autoroutes non concédées par l'Etat.