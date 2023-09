Cinq sites normands parmi les 100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du patrimoine.

Stéphane Bern de la mission du patrimoine et François Rebsamen maire de Dijon

Au total ce sont 100 nouveaux projets qui sont retenus pour le Loto du patrimoine dont cinq en Normandie

C'est d'ailleurs en Normandie, dans l'Eure depuis l’Ancien bailliage de Pont-de-l’Arche qu'ont été annoncés les cent projets départementaux 2023, en présence de Stéphane Bern en charge de la mission patrimoine et de la ministre de la culture Rima Abdul-Malak. En 2023, plus d’une cinquantaine de dossiers ont été reçus pour la Normandie.

ⓘ Publicité

Cinq sites en péril ont été retenus avec une typologie variée : patrimoine cultuel, carcéral, hospitalier, rural… Leur sélection résulte de la nécessité d’une procédure de rénovation urgente à leur profit

Trois sites dans le Calvados et l'Orne

Les trois sites départementaux retenus concernent :

L'Eglise Notre-Dame-des-Victoires à Trouville-sur-Mer (Calvados), le Pigeonnier et les dépendances du manoir de Lanquetot à Portbail-sur-Mer (Manche) et l'Espace Marguerite de Lorraine et la chapelle Saint-François de l’hôpital à Mortagne-au-Perche (Orne)

Les deux autres sites normands sont l'Ancien baillage de Pont-de-l’Arche (Eure) et l'Eglise Sainte-Madeleine de la Bouille en Seine-Maritime.

L'église Notre-Dame-des victoires, seul lieu de culte des trouvillais est par exemple très abimée

La façade occidentale a perdu ses éléments de décors, il n'y a plus d'enduits et des filets de protection ont été installés pour protéger les passants. Il y a par ailleurs urgence à stopper les infiltration d’eau de pluie venant de la toiture, d’assainir les maçonneries, de traiter les bois de charpente, de restaurer l’ensemble des assemblages dégradés ou affaiblis et de traiter les fers contre la corrosion. Les Travaux prévus en 2024-2025 s'élèvent à 4,3 M€.

Plus de 850 sites sauvés

Depuis le lancement du Loto du patrimoine quelques 850 sites ont pu bénéficier de travaux qui leur ont permis de rester en état ou sont en passe de l'être, a rappelé Stéphane Bern.

Pour candidater à la prochaine édition 2024 des sites emblématiques de la Mission Patrimoine , les dossiers devront être déposés avant le 25 novembre 2023 et jusqu'au 29 février 2024 pour la sélection des sites départementaux 2024.

Le montant de la dotation de chaque site départemental accompagné par la Mission Patrimoine sera annoncé en fin d’année.