Cinq toques au palmarès du Gault&Millau pour Olivier Nasti au Chambard à Kaysersberg

Une bonne nouvelle du côté de la gastronomie alsacienne, et on en a besoin en cette période de restrictions : le chef Olivier Nasti obtient cinq toques au palmarès 2021 du Gault&Millau France. C'est le Premier Chef en Alsace à décrocher la plus haute récompense du guide jaune. "Pour moi c’est la récompense de tout le travail effectué ces dernières années, entouré d’une équipe soudée", écrit le chef sur le Facebook de son restaurant. "Cette récompense est d’autant plus importante, en cette période difficile pour nos maisons. Elle apporte de l’espoir pour l’avenir et nous donnera le courage de rebondir à la réouverture."

Le chef du Chambard à Kaysersberg peut être fier de son 19/20. Il fait partie des 21 chefs à être récompensés cette année avec cinq toques. La cérémonie a été retransmise sur internet, confinement oblige. Olivier Nasti et le Chambard ont déjà deux étoiles au Michelin.

Pour goûter les plats du chef, un drive gastronomique est mis en place alors que les restaurants restent fermés pour le public.