Cinquante Afghans vont être accueillis en Côte-d'Or

La préfecture de Côte-d'Or annonce ce vendredi 27 août l'arrivée de 50 ressortissants Afghans, et le précise dans un communiqué :

"Cette arrivée s’intègre dans la démarche nationale d’accueil par la France de personnes évacuées d’Afghanistan. Elle comprend dans un premier temps leur prise en charge pour une quinzaine de jours, dans le cadre de ce premier accueil à leur arrivée sur le territoire national. Statutairement, les réfugiés accueillis sont munis d’un visa de régularisation de 15 jours, délivré à leur arrivée sur le territoire français. Ils seront hébergés sur deux sites, le premier dans le ressort de la ville de Dijon et le second dans le sud du département, gérés par deux associations ayant contractualisé avec l’État.

Les réfugiés Afghans devraient arriver dans le département entre ce soir (vendredi 27 août) et demain. Une trentaine seront logés à Dijon. Les autres à St-Nicolas-Les-Citeaux dans le sud de la Côte-d'Or. Les services de l’État, en partenariat avec les élus locaux et les associations missionnés, mettent tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions d’accueil et leur assurer une période de repos indispensable, compte-tenu des conditions de leur départ d’Afghanistan et la durée de leur voyage."

Des réfugiés qui pourront déposer une demande d'asile

"En matière sanitaire, l’organisation de l’accueil est celle applicable à tout voyageur en provenance d’un pays classé rouge en matière d’intensité de la pandémie de COVID 19 : les personnes accueillies sont testées à leur arrivée en France et devront respecter une période d'isolement de 10 jours. Une vaccination contre la COVID 19 sera proposée à ceux qui n’en disposent pas encore. Celles et ceux qui souhaiteront demeurer à long terme sur le territoire national seront accompagnés matériellement et administrativement dans leur demande d’asile, dans le respect des lois de notre pays. Ils bénéficieront du soutien des opérateurs spécialisés dans leurs demandes de droit au séjour et leurs parcours d’intégration."

A l'image d'autres élus socialistes ou écologistes, François Rebsamen, le maire PS de Dijon avait affiché son intention de recevoir des ressortissants Afghans :