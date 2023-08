Cinquante centimes le kilo de courses grâce au camion solidaire de la Banque alimentaire en Creuse

Un camion solidaire sillonne les routes de Creuse depuis le mois de juin 2023. L'initiative a été lancée par la Banque alimentaire. Il s'agit de faire des tournées au plus près des habitants, afin de toucher les Creusois qui ne peuvent pas se déplacer sur les lieux de distribution habituels. Le camion s'arrête dans seize communes, deux fois par mois, mais parfois, il n'y a personne !

ⓘ Publicité

"A Genouillac ou Saint-Sébastien par exemple, aucun habitant n'en profite, c'est dommage, pourtant on a distribué des flyers, mais il faut le temps que le bouche-à-oreille se fasse", déplore Patrick, un salarié. En revanche le camion a du succès à Bonnat. Neuf familles sont venues mardi 1er août par exemple.

Il y a des produits locaux venus de Creuse comme les légumes et les œufs. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"C'est tout près, on peut y aller à pied"

Hélène, 55 ans, a découvert le camion grâce à son assistante sociale : "Ca a carrément changé le quotidien, parce que quand mon compagnon travaille, je n'ai pas de moyen de locomotion. Là c'est tout près, on peut même y aller à pied." Marie-Christine fait le plein de lardons, boudin noir, légumes, boîtes de conserve et yaourts : "J'ai une pension d'invalidité de 600 euros par mois, et mon fils de 24 ans n'a ni permis ni travail, alors ça nous dépanne vraiment."

Derrière le comptoir, Patrick, le salarié, accueille les bénéficiaires, la plupart du temps accompagné de bénévoles. Il remplit les cabas avec une partie de produits gratuits (farine, œufs, sucre, boîtes de conserve, etc.) et une partie de produits payants, les produits frais. "On pèse, et on fait cinquante centimes le kilo." Un sac plein à craquer revient ainsi à cinq euros environ.

"C'est la bonne ambiance, ça fait du bien au moral"

Pour les Creusois, il ne s'agit pas juste de faire ses course à petit prix. Les bénéficiaires ramènent régulièrement des gâteaux fait maison aux bénévoles, et partagent un café. "C'est la bonne ambiance, ça fait du bien au moral", confie Brigitte, 65 ans, qui habite Bonnat. "Je suis toute seule dans ma maison donc c'est bien de voir du monde, on essaie de rigoler un coup de temps en temps, ça ne fait pas de mal !"

Seize communes concernées

Si vous aussi vous souhaitez être aidé, vous pouvez aller à la rencontre des bénévoles lorsque le camion passera près de chez vous. Ils constitueront un dossier et si vous êtes éligible vous pourrez devenir bénéficiaire.

Secteur 1 (Nord-Creuse) : la tournée s'arrête à Saint-Sébastien, Bonnat et Genouillac les 1er et 3e mardis de chaque mois.

Secteur 2 (Ouest-Creuse) : la tournée s'arrête à Fursac, Le Grand-Bourg et Bussière-Dunoise les 1er et 3e mercredis de chaque mois.

Secteur 3 (Sud-Ouest-Creuse) : la tournée s'arrête à Vallière, Gentioux-Pigerolles, Royère-de-Vassivière les 1er et 3e jeudis de chaque mois.

Secteur 4 (Sud-Est-Creuse) : la tournée s'arrête à Flayat, Crocq, La Courtine les 1er et 3e mardis de chaque mois.

Secteur 5 (Centre-Creuse) : la tournée s'arrête à Sardent et Ahun les 1er et 3e mercredis de chaque mois.

Secteur 6 (Ouest-Creuse) : la tournée s'arrête à Marsac et Châtelus-le-Marcheix les 1er et 3e jeudis de chaque moi

La Creuse comptait 4.100 bénéficiaires de la Banque alimentaire au 31 décembre 2022, un chiffre en forte hausse. Un an auparavant, on en recensait 3.200.