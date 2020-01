Cinquante jeunes Corréziens feront leur Service National Universel cette année

Le Service National Universel se met en place. En Corrèze ce lundi a été installé le comité de coordination de celui-ci chargé de sa mise en oeuvre concrète. Cette année le SNU concernera 50 jeunes Corréziens et 160 venant d'autres départements qui viendront en Corrèze.

A terme entre 2000 et 2200 jeunes Corréziens pourraient faire le SNU chaque année

Après une année d'expérimentation dans 13 départements ce SNU est généralisé progressivement à tous les départements à tous les jeunes de 16 ans. Il ne concernera cette année encore que des jeunes volontaires pour l'effectuer. En Corrèze une cinquantaine de candidats sont attendus. Pour recruter ces filles et garçons une campagne de communication va s'étaler jusqu'aux prochaines vacances, le 20 février. Des réunions publiques sont notamment prévues à Brive, Tulle, Ussel, Neuvic, Egletons et Bort-les-Orgues. Les inscriptions se feront à partir du 3 févier via le site internet snu.gouv.fr.

160 jeunes au centre sportif de Bugeat

Mais la Corrèze sera aussi accueillante de jeunes venant d'autres départements. Ils seront accueillis au centre sportif de Bugeat du 22 juin au 3 juillet. Entre 160 et 180 ados sont attendus. Comme ceux de Corrèze ils feront durant leur séjour des activités diverses. Ils auront aussi des enseignements autour de 7 thématiques allant de la défense à la culture et au patrimoine. Cette phase dite de cohésion est la première des trois étapes du SNU. Tous les jeunes devront ensuite réaliser dans leur département des missions d'intérêt général dans des associations ou services publics ou encore collectivités locales, durant deux semaines échelonnées sur l'année. La troisième phase dite d'engagement pour trois mois, encore de missions d'intérêt général, est facultative.