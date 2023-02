Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Guéret : suivez notre direct

A Guéret, les quatre précédentes manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé entre 2900 (au plus bas) et 4300 personnes (au plus fort). Les organisateurs espèrent donc au moins autant de monde dans les rues, ce jeudi 16 février, pour la cinquième.

Les organisateurs espèrent se rapprocher des 4000 manifestants, comme ce fut le cas samedi dernier © Radio France - Lisa Melia C'est aujourd'hui la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a déjà annoncé une sixième journée, plus dure, le 7 mars, et elle compte sur aujourd'hui pour maintenir la pression sur les débats. Pas anodin, puisque les députés se penchent en ce moment sur l'article 7, celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, et que l'examen du texte doit se terminer vendredi soir à minuit. ⓘ Publicité Le cortège part de la gare routière de Guéret La dernière journée de mobilisation, le 11 février dernier, a été particulièrement suivie, puisque 4000 personnes avaient défilé dans les rues de Guéret. Ma France : Mieux vivre Hausse généralisée du coût de la vie, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent ainsi une nouvelle consultation citoyenne intitulée “Mieux vivre”. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres.