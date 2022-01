Cinquième vague de covid : les prisons face à de nombreux cas chez les détenus et chez les surveillants

Dans cette cinquième vague de covid les prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas toutes logées à la même enseigne et résistent plus ou moins bien à l'entrée du variant Omicron. Ce qui complique les activités et les emplois du temps des personnels.

Les prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes sont actuellement toutes ou presque des clusters. Rien d'étonnant quand on sait que cette définition s'applique à partir de trois personnes positives par établissement pénitentiaire et que la contagiosité d'Omicron rend le covid galopant en prison comme ailleurs.

Les barrières mises en place par l'administration pénitentiaire

Et plus il y a de positifs plus il y a bien évidemment de risque d'en avoir d'autres et moins il y a de possibilité, pour les prisons, d'isoler les positifs des autres. Face au coronavirus et depuis le début de la pandémie, les maisons d'arrêts et centre pénitentiaires ont adopté des règles de conduite qui permettent au maximum de prévenir une contagion explique la direction interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Respect des gestes barrières, mesures de désinfection des locaux renforcées, port du masque obligatoire pour les personnes détenues dès leur sortie de cellule et en permanence pour les personnels, aération des locaux...". L'administration indique également que "les regroupements de personnes au sein de la détention sont limités", que "les mouvements s’effectuent en groupes de taille réduite (promenades, douches, sport…)" et que "des dispositifs de séparation dans les parloirs sont installés si la situation sanitaire le nécessite". Actuellement, elle le nécessite souvent.

Certaines prisons comptent plus de 50 détenus positifs

Selon les chiffres de l'épidémie fournis par la direction interrégionale ce mercredi, Aiton (Savoie) compte 51 détenus positifs sur 510, Grenoble-Varces (Isère) 17 sur 348, Saint-Quentin-Fallavier (Isère) 6 sur 517. De source syndicale Bourg-en-Bresse (Ain) compte 31 détenus positifs, Valence (Drôme) en compte 16 et Riom (Puy-de-Dôme) 58 !

Dans ces circonstances, des mesures supplémentaires sont prises : suspension des activités de groupe et des cours en groupe et interdiction des parloirs pour les personnes positives. Les activités sportives sont maintenues en extérieur uniquement et aucun sport de contact n'est autorisé. Des réductions d'activités d'autant plus nécessaires que les personnels n'échappent pas non plus au coronavirus.

Des heures supplémentaires qui s'accumulent

Chez les surveillants -qui n'ont ni obligation vaccinale ni obligation de pass sanitaire-, l'épidémie affiche parfois des chiffres qui n'ont rien à envier aux détenus : 13 agents positifs à Lyon-Corbas (Rhône), 10 sur 160 à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). 20 personnels seraient positifs à Valence (Drôme), 15 à Roanne (Loire). Comme l'administration pénitentiaire n'a pas la possibilité de faire appel à des intérimaires elle fait avec les postes économisés sur les ateliers et activités, avec des postes un peu moins garnis et... avec les heures supplémentaires.

"C'est un problème, explique Alain Chevallier, délégué régional du syndicat Ufap-Unsa des surveillants de prison, alors que notre métier réclame beaucoup d'attention, de concentration, de vigilance. On a un collègue par exemple qui a accumulé près de 100 heures supplémentaires dans le mois !" Une tension à laquelle s'ajoute des rotations de personnels importantes au niveau dans des prisons comme Varces, Saint-Quentin-Fallavier, Aiton, qui sont des prisons "d'intégration". "A Saint-Quentin-Fallavier par exemple, explique le délégué, on a entre 40 et 50 départs par an". Il faut donc, en sous-effectif ou en effectif tendu, continuer à accompagner sans cesse de nouveaux collègues. L'usure et la fatigue sont là dans la pénitentiaire.