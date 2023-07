Circuit automobile de Gueux : la mairie joue l'apaisement

Réunis en conseil municipal mercredi 12 juillet, les élus de Gueux ont voté la résiliation des deux conventions signées avec l'association des Amis du circuit de Gueux concernant l'occupation et l'utilisation de cet ancien circuit automobile, classé monument historique, qui attire passionnés et touristes de l'Europe entière en bordure de départementale 126 à l'entrée de la commune de Gueux.

Ne pas continuer dans le combat judiciaire

L'association avait saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après la décision de la mairie de fermer le site pour des raisons de sécurité et obtenu gain de cause . La commune de Gueux dit ne pas vouloir continuer le combat judiciaire et a décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance du tribunal.

"Aujourd'hui on aimerait repartir sur des bases sereines avec une nouvelle convention sur laquelle nous allons dès maintenant travailler pour la présenter à l'association et évidemment l'association n'est pas exclue du processus, notre objectif c'est d'apaiser les choses", explique ce jeudi 13 juillet Brigitte Hourlier, adjointe au maire de la la ville de Gueux.

Le circuit de Gueux est en bord de la départementale 126. © Radio France - Sophie Constanzer

Les rassemblements prévus jusqu'à la fin de l'été sur le circuit maintenus

L'association peut continuer à organiser des manifestations et des rassemblements prévus sur le site pendant l'été car la résiliation ne prendre effet que le 31 août. En attendant donc de signer une nouvelle convention...avant la fin de l'été. L'idée c'est de remettre à plat les modalités de valorisation du site et la sécurité souligne Brigitte Hourlier : "nous sommes particulièrement conscients de la valeur historique de ce site, donc on souhaite absolument le maintenir sur la commune et accompagner les gens qui le valorisent, mais on souhaite l'accompagner dans de bonnes conditions de sécurité pour les gens qui viennent sur le terrain et faire en sorte que la commune soit bien informée des manifestations qui peuvent se produire".