Circuit Bugatti : baptême de sport automobile pour huit jeunes en situation de handicap

Ce mercredi, des grands noms du sport ont initié huit jeunes souffrant de handicap aux plaisirs de la course automobile sur le circuit des 24 heures du Mans. Parmi eux, Sébastien Loeb, Renaud Lavillenie et Ari Vatanen.

Le Mans, France

Ils ont troqué leur fauteuil roulant pour des voitures de course. Mercredi, huit jeunes patients de l’hôpital de l'Arche (Saint-Saturnin) ont été initiés aux plaisirs de la course automobile sur le circuit des 24 heures du Mans. C'est la troisième édition de ce baptême organisé par l'ACO et Frédéric Sausset, premier pilote amputé des quatre membres à avoir disputé les 24 heures en 2016. Une journée qui permet à ces jeunes qui souffrent de handicap de rompre avec leur quotidien du centre de rééducation

Le pilote Frédéric Sausset explique le déroulé de la journée aux jeunes du centre de l'Arche © Radio France - Alice Kachaner

Redonner de l'espoir

"L'idée c'est d'apporter un rayon de soleil dans le quotidien de gamins qui sont en rééducation. Je le sais pour l'avoir vécu, c'est pas simple, surtout quand on est adolescent", explique Frédéric Sausset.

Et l'objectif semble atteint, après trois tours du circuit Bugatti, les jeunes sont aux anges. "Cela restera un moment inoubliable", s'enthousiasme Chansya, une ado de 14 ans, handicapée depuis la naissance. Filer à près de 200 km/h donne des frissons mais aussi de l'espoir. "Ça montre que même quand on est en fauteuil roulant, on peut pratiquer le sport automobile. On croit toujours que les handicapés sont bloqués dans beaucoup de choses, mais en fait quand on se donne les moyens, on peut tout faire!", s’exalte la jeune fille en sortant d'une voiture de course bleue métallique.

Le temps d'une matinée, le jeune Vidal a lui oublié ses douleurs. Cet adolescent de 17 ans a perdu l'usage de ses jambes il y a quatre mois, mais en voiture il n'a ressenti aucune douleur : "Tout bougeait dans la voiture, dans les virages j'avais l'impression que mon cœur se décrochait, mais je me sentais bien. Cette journée m'a remonté le moral".

Chansya est la co-pilote du champion Ari Vatanen © Radio France - Alice Kachaner

Des champions comme pilotes

Le palmarès des pilotes présents sur le circuit n'a rien gâché à cette journée exceptionnelle. Les baptêmes étaient assurés par Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, le perchiste et médaillé olympique Renaud Lavillenie, passionné de sports automobiles ainsi que le finlandais Ari Vatanen, champion du monde des rallyes et multiple vainqueur du Dakar. "Ça fait toujours plaisir quand on peut apporter du bonheur à des gens qui ont pas forcément la chance qu'on a", explique Sébastien Loeb qui participe pour la première fois à l’événement.

L'organisation de cette journée a permis de récolter 10.500 euros. L'argent sera reversé à l’hôpital de l'Arche, au profit des enfants.