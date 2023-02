Circuit d’Albi : le projet d’une deuxième piste pour les voitures électriques lancé

C’est le dossier qui a opposé les Albigeois pendant des années. Le circuit d’Albi est situé quasiment dans le cœur de la ville, à quelques pas des habitations de la commune du Séquestre. Un équipement historique qui accueille depuis plus de 90 ans des courses mythiques. Mais depuis des années, les riverains dénonçaient le bruit incessant de la structure confiée à un gestionnaire privé.

ⓘ Publicité

Énergie positive

Après des procès à répétition, des amendes: cette page-là semble tournée. La mairie d’Albi a récupéré le circuit en régie depuis le 1 janvier 2023. Et surtout la ville semble avoir compris que l'ancien fonctionnement de ce circuit n’est plus possible. Elle a décidé d’en faire un circuit à « énergie positive ». Derrière ce slogan, la ville veut construire dans le cœur du circuit une seconde piste. Une piste plus petite de moins de 2 kilomètres qui sera totalement conçue pour les voitures électriques. C’est une première mondiale à priori. Le site ouvert au grand public pourra également accueillir des espaces dédiés aux enfants, une volière de drone, une zone de simulateurs. Bref : quand le Futuroscope est un lieu de loisir dédié aux nouvelles technologies et bien le circuit d’Albi sera un lieu de loisir grand public dédié aux nouvelles mobilités.

Quelques courses thermiques

Toutefois, la ville conserve la piste traditionnelle pour organiser chaque année deux ou trois courses thermiques par an. Pour ce projet, un appel à manifestation d'intérêt va être lancé avant cet été pour trouver un partenaire public pour la création de cette deuxième piste.

Albi vient également de déposer une marque Albility pour créer sur la partie sud du circuit le centre européen des mobilités. Les travaux sont lancés pour plus de 10 millions d’euros sur le projet global. Le site sera un campus notamment pour que les constructeurs, les collectivités viennent se former autour de l’hydrogène notamment.

loading

loading