Circuit d’Albi : moins de courses le week-end autorisées par la nouvelle homologation

Depuis le 18 septembre dernier on attendait l’homologation du circuit d’Albi. Le seul circuit automobile de France en plein centre-ville. Et donc, cette homologation qui est délivrée par le ministère de l’intérieur tous les quatre ans a été plus compliquée que prévu. Mais finalement, l’enceinte a décroché le sésame qui va lui permettre de fonctionner à nouveau. (Le circuit était à l’arrêt depuis plus de 10 jours.)

Seulement 12 samedis

Le problème c’était clairement la contestation des riverains qui estiment que le circuit dépasse toutes les semaines les seuils sonores autorisés par le code de la santé publique. Et visiblement, ces riverains ont été entendus. Les jours de courses le week-end ont été divisés par deux. On passe de 24 dimanche par mois à 12. Mais surtout, le circuit ne sera aussi autorisé que 12 samedis par mois alors que jusqu’ici, c’était sans limite. Les horaires de courses ont aussi été réduits. Elles commenceront plus tard le week-end ( 9h30 au lieu de 9h jusqu’ici). Les motos et le drift (dérapage, discipline dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté à l'autre de la piste) sont aussi suspendu pour le moment dans l’enceinte albigeoise.

Mur anti-bruit

L'exploitant doit aussi s'engager à construire un mur anti-bruit comme indiqué par le texte qui suit : " Afin de limiter l'impact sonore de l'activité du circuit, l'exploitant fera réaliser dans un délai maximum de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté un écran anti-bruit d'une longueur minimale de 180 mètres et d'une hauteur de 4 mètres, à la limite de propriété au droit du quartier des Marannes".