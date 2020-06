Circuits Courts en Touraine, la biscuiterie Néogourmets à Saint-Cyr-sur-Loire.

Ecoutez, l'interview de David Hermange de la biscuiterie "Néogourmets". Copier

Néogourmets c’est d’abord l’histoire de Gaëlle, David et leurs trois enfants ! Suite à un souci de santé Gaëlle a dû supprimer totalement les sucres rapides de son alimentation. Au départ vécu comme une vraie contrainte, c’est rapidement devenu un nouveau mode de vie familial qu’ils ont voulu partager !

Gaëlle et David Hermange, créateurs de "Néogourmets".

L’aventure Néogourmets démarre en 2018 avec la création de la biscuiterie certifiée BIO par ECOCERT à Saint-Cyr-sur-Loire, au cœur de la Touraine. La suite, c’est une aventure humaine faite de belles rencontres avec une petite équipe de passionnés qui partagent les mêmes valeurs.

Il est reconnu que le sucre est plus addictif que la cocaïne et ses effets néfastes ne sont plus à prouver…

Moins on mange sucré moins on a envie de manger sucré. Gaëlle et David ont donc décidé de vous aider et de vous accompagner dans cette détox, notamment via la création de leur deuxième marque créée début 2020 : Un zèbre en cuisine, qui constitue un premier pas vers une alimentation moins sucrée et plus naturelle.