Circuits courts : l’engouement pour les fromages de chèvre de la Mathilde

Si les producteurs ont été pénalisés par la fermeture des marchés pendant le confinement, beaucoup constatent un véritable engouement pour le local et le circuit court. Rencontre avec Mathilde Griffaton, chevrière et fromagère au pied de la colline de Sion en Lorraine.

Mathilde Griffaton, étonnée par la solidarité et l’appétence pour sa production locale.

La fromagère du Saintois a le sourire et ça se devine même sous son masque quand elle moule ses fromages dans son atelier qui donne sur la chèvrerie et le parc situé juste derrière la ferme lorraine avec vue sur la colline de Sion.

Installée depuis tout juste un an avec 30 chèvres, Mathilde Griffaton, qui vend se fromages sur les marchés notamment à Vézelise et Vandoeuvre et en circuit court, a été étonnée par la solidarité et l’appétence pour sa production locale pendant le confinement.

Solidarité des voisins

Les clients habituels sont venus chercher leurs produits à la chèvrerie « La Mathilde » et les ont proposés à leurs voisins ; une solidarité qui est passé par les réseaux sociaux et l’éleveuse s’est mise pour la première fois à la livraison de particuliers avec des commandes groupées. Et si elle a rempli sa cave de fromages à affiner au début du confinement, la jeune agricultrice dynamique a trouvé de nouveaux clients.

Des fromages de chèvre qui ont trouvé de nouveaux clients. © Radio France - Thierry Colin

Toute la question est de savoir si l’engouement pour le local et le circuit court va continuer maintenant. Beaucoup avaient un peu plus de temps et certains nous ont découverts avoue l’éleveuse qui a participé au drive fermier improvisé à Vandoeuvre pendant le confinement.

Des caprins élévés en plein air avec vue sur la colline de Sion. © Radio France - Thierry Colin

Aujourd’hui, elle retourne sur les marchés et constate un vrai attrait pour le local et la production artisanale : « J’espère que ceux qui ont eu l’occasion de goûter pendant le confinement se diront que c’est quand même meilleur qu’un fromage de chèvre industriel et auront envie d’en goûter à nouveau».

L'élevage de Laloeuf pourrait s'étendre en 2020. © Radio France - Thierry Colin

Une chevrière passionnée qui avait l’intention d’agrandir son troupeau avant le confinement et qui est confortée dans ses objectifs tout en restant dans une exploitation à taille humaine. Une éleveuse de caprins – des alpines - installée à Laloeuf-Souveraincourt, au pied de la colline de Sion en Meurthe-et-Moselle, qui trait se chèvres, fabrique ses fromages sur place et va elle-même les vendre sur les marchés notamment à Vézelise et Vandoeuvre ou les livre pour des ventes en circuits courts.

Des fromages de chèvre en circuits courts. © Radio France - Thierry Colin

Ecoutez Mathilde Griffaton, chèvrière et fromagère pasionnée. Copier