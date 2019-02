Circulation à Avignon : du nouveau à partir de ce lundi

Avignon, France

Et un changement de plus ! A compter de ce lundi, les conducteurs -et les cyclistes- vont devoir prendre de nouvelles habitudes en raison de la fermeture de la porte Saint-Charles située à proximité de la Poste principale d'Avignon. Les ouvriers du chantier du futur Tramway vont devoir refaire une plaque de béton victime de malfaçons d'où le blocage de la porte (pour 5 semaines) et l'instauration d'un nouveau plan de circulation dans ce secteur très fréquenté. Pratiquement : on pourra désormais sortir par la porte de la République qui passe en double sens, tout comme le boulevard Raspail entre la rue Saint-Charles et la rue de la République. La prudence s'impose aussi aux entrées et sorties du parking Jean Jaurès. Un conseil : suivez les flèches vertes et prenez votre mal en patience...