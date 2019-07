Circulation à Avignon : tout change à partir de midi !

Avignon, France

Les trois coups du Festival d'Avignon seront donnés ce jeudi mais dès mercredi, la Cité des Papes se met à l'heure festivalière en matière de circulation. Concrètement, il ne sera plus possible de pénétrer dans l'intra-muros avec son véhicule (voiture ou moto), de midi à deux heures du matin et jusqu'à la fin du Festival le 28 juillet. Des points de filtrage gardés sont installés aux principales entrées de la ville. Le dispositif élaboré par la ville d'Avignon s'accompagne également d'une modification du sens de circulation de certaines rues et d'une offre étendue de parkings relais.

1.3000 Pass Festival déjà délivrés

Pour les résidents du centre ville comme pour les professionnels (commerçants, soignants etc) un seul moyen pour circuler dans ces horaires interdits : le Pass Festival 2019. La ville en a déjà distribué environ 13.000 contre 24.000 l'an dernier et il est toujours possible d'aller s'en procurer en se rendant à la Maison Manon, place des Carmes à Avignon. Vous devez vous munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de la carte grise de votre véhicule (voiture ou moto.)

