Circulation, dispositif : ce qu'il faut savoir avant le déminage de mercredi dans l'agglomération de Tours

Une nouvelle opération de déminage aura lieu ce mercredi matin. Une bombe de 500 kilos datant de la Seconde guerre mondiale, et immergée dans la Loire, va devoir être neutralisée à hauteur de Fondettes, et comme lors du dernier déminage, il y a à peu près trois mois, à Saint-Cyr-sur-Loire , les quais vont être coupés à la circulation. Même une partie de la rocade le sera.

ⓘ Publicité

Si vous devez vous déplacer, il va donc falloir vous organiser. Car la dernière fois, la levée de la Loire avait été coupée à la circulation une heure plus tôt que prévu, ce qui avait créé une sacrée pagaille sur la route pour les départs au travail du matin, avec de gros bouchons de l'ouest de l'agglo jusqu'au centre de Tours.

Un large périmètre de sécurité créé autour du pont de Saint-Cosme

Cette fois donc, tout devrait être bloqué à partir de 9h, et jusqu'à 14h. Cela concerne un large périmètre autour du pont de Saint-Cosme, le pont de la quatre voies, car c'est en dessous que se situe cette bombe d'une demie tonne. En conséquence, la rocade sera fermée dans les deux sens, entre Fondettes et la Riche. Les quais seront aussi bloqués, le quai de la Guignière et le quai des Maisons Blanches au nord, l'avenue Proudhon au sud.

Ceux qui se déplacent en bus vont eux aussi devoir s'adapter. Fil Bleu est obligé de supprimer des dessertes pour certaines de ses lignes, les 11 et 50 notamment, qui ne pourront donc plus passer par Saint-Cyr, Fondettes et Luynes, le temps de l'intervention.

Par ailleurs, Fil Bleu prévient. Le périmètre de sécurité risque de provoquer des difficultés de circulation dans l'ensemble de la métropole. Difficultés qui pourraient à leur tour susciter des retards sur le réseau des bus. Pendant toute l'opération de déminage, les bords de Loire ne seront pas non plus accessibles à pied.

La population dans les alentours de la bombe va aussi devoir évacuée mercredi matin. Cela commencera dès 7h30 jusqu’à 8h40 maximum. Les Fondettois concernés pourront être accueillis au complexe sportif de la Choisille. De leur côté, les habitants de Saint-Cyr-sur-Loire pourront trouver refuge à la salle Seuilly de l'ancienne mairie de la commune.

Un dispositif impressionnant, avec désamorçage sous l'eau et hélicoptère

Les démineurs de la Rochelle passeront à l'action à 9h. Une action soigneusement préparée, car pas si facile que cela à réaliser. C'est en partie dû au fait que cette bombe immergée depuis près de 80 ans se situe juste en-dessous du pont de Saint-Cosme, le pont de la rocade. Et cet endroit ne va vraiment pas faciliter les opérations.

D'abord les démineurs vont devoir plonger pour désamorcer l'engin. Ce n'est jamais une action facile, et ce n'est pas courant non plus. Avant celle de septembre dernier à Saint Cyr, la dernière opération de ce genre remonte à 2012 dans le Cher. La bombe va ensuite devoir être remontée à la surface, mais comme en ce moment, la Loire est basse en cet endroit, les démineurs ne peuvent pas y faire naviguer de barge. Ils vont donc avoir recours à un hélicoptère pour remonter l'engin.

Et c'est là qu'intervient la difficulté du pont. Comme la bombe se trouve juste en-dessous et que l'hélico ne peut pas y accéder, il va d'abord falloir la faire bouger de quelques mètres à l'aide de flotteurs prêtés par la sécurité civile. L'hélico pourra ensuite venir la chercher pour la déposer sur le pont. Il le fera d'ailleurs à l'aide d'une élingue, une sorte de corde, jamais encore utilisée en conditions réelles.

Quand tout sera terminé, la bombe pourra partir en camion, direction la Rochelle pour y être détruite dans quelques semaines. L'opération doit durer 2h/2h30 selon les démineurs. Le périmètre de sécurité doit être officiellement levé à 14h, mais tout pourrait se terminer dès midi si tout se passe bien.