Circulation du week-end en Ile-de-France : attention plusieurs quartiers sont piétonniers avec Paris respire

Ce week-end du 26 et 27 octobre 2019, qui marque le milieu des vacances scolaires de la Toussaint, risque d'être difficile pour ceux qui veulent se déplacer. Attention, ce vendredi est classé rouge et ce samedi est orange sur les routes. Paris respire bloque certains quartiers à Paris dimanche.

Paris, Île-de-France, France

Pour vous aider à circuler durant ce week-end de milieu de vacances scolaires le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter à Paris et en Ile-de-France.

Sur les routes

Ce week end va être compliqué avec des difficultés dès ce vendredi classé rouge et un samedi classé orange dans le sens des départs. Attention, si le dimanche est vert, la circulation ne sera pas si simple surtout en fin de journée.

à lire aussi Circulation en Ile-de-France : vendredi rouge et samedi orange dans le sens des départs

Dimanche le périphérique intérieur sera fermé à partir de 21h00 entre la porte des Lilas et celle de Brancion.

Plusieurs quartiers de Paris sont piétons toute la journée dimanche pour l'opération Paris respire. Attention si vous devez vous rendre à Montmartre, Château-Rouge, au Bassin de La Villette, à Saint-Martin, dans le Marais ou à Daguerre notamment. Ces quartiers sont interdits aux voitures, impossible d'y entrer.

Dans les transports en commun

RER D : samedi et dimanche, le trafic est interrompu entre Goussainville et Creil puis, à partir de 22h00, entre Saint-Denis et Creil. Un service de bus de remplacement est mis en place.

RER E : samedi et le dimanche, les gares de Haussmann Saint-Lazare et Magenta ne sont pas desservies. Les trains circulent au départ et à l'arrivée de Paris Est.

Ligne H : samedi et dimanche, le trafic est interrompu entre Paris Nord et Saint-Denis ainsi qu'entre Ermont Eaubonne/Pontoise.

Ligne J : trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et Argenteuil et entre Pontoise et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Ligne L : prévoir un train sur deux entre Paris Saint-Lazare et Nanterre Université.

Manifestations

Samedi il pourrait bien y avoir des manifestations de "Gilets jaunes". Pour l'instant, les informations disponibles sont très floues. Sur internet, un éventuel rassemblement à midi à la porte de Bercy et un départ de manifestation à 14h00 sont évoqués. Il pourrait aussi y avoir un rassemblement à 11h00 place Saint-Pierre.