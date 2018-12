Circulation du week-end en Ile-de-France : attention samedi aux actions des Gilets jaunes à Paris

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Comment allez-vous pouvoir vous déplacer à Paris et en Ile-de-France ce week-end du 15 et 16 décembre 2018. Samedi sera certainement la journée la plus difficile à Paris avec les manifestations des Gilets jaunes un peu partout dans la capitale.