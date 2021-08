Circulation et stationnements perturbés à Châteauroux pour le Grand Prix de Triathlon

C'est un événement majeur de cet été à Châteauroux : le Grand Prix de Triathlon fait étape samedi 21 et dimanche 22 août. Le public sera assurément au rendez-vous. Mais prenez quand même quelques précautions pour vos déplacements et le stationnement.

De la natation, du vélo et de la course à pied. Samedi 21 et dimanche 22 août, Châteauroux va vibrer au rythme des meilleurs triathlètes de France et du monde. C'est la troisième étape du Grand Prix de Triathlon, un rendez-vous habituel pendant l'été mais qui a une saveur particulière : le public sera présent et ça n'est pas arrivé souvent en ces temps de Covid-19.

Les courses vont se succéder tout au long du week-end. Le parcours se fait dans les rues de Châteauroux. Il faut donc prévoir des perturbations de circulation et de stationnement.

Samedi 21 août de 7h30 à 17h et dimanche 22 de 7h30 à 18h30, circulation interdite dans plusieurs axes : rue du Rochat (entre la rue Petite du Rochat et l'avenue Daniel-Bernardet), avenue Daniel-Bernardet (entre la ruelle de Belle-Isle et la rue du Rochat), avenue Marcel-Lemoine (entre le rond-point Jean-François Cazala et le rondpoint Porte de Paris), avenue Gédéon-Duchateau et boulevard du Moulin neuf

Sur ces mêmes axes, le stationnement est prohibé du 20 août à 14 heures jusqu'à dimanche soir 21 heures.