Circulation interdite sur la RN 151 dans le sens Châteauroux-Bourges, du 19 au 30 juillet

A partir de ce lundi 19 juillet et jusqu'au vendredi 30 juillet, la circulation est interdite sur la RN151 dans le sens Châteauroux-Bourges à cause de travaux. Plusieurs déviations sont mises en place.

A partir de ce lundi 19 juillet et jusqu'au vendredi 30 juillet, la circulation sera interdite sur la RN 151 dans le sens Châteauroux Bourges entre le giratoire "du Subdray" et Bourges. Les gendarmes du Cher précisent que si vous devez emprunter cette route, des déviations sont mises en place, soyez vigilants et anticipez votre trajet. Toutes les informations sont à retrouver sur ce site.

Selon la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest, ces restrictions interviennent dans le cadre de travaux de réfection de la chaussée pour un montant de 1,2 millions d’euros. Des ralentissements et des bouchons sont donc à prévoir en particulier aux heures de pointe du matin et du soir. "Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à éviter si possible la zone en période d’affluence."

La Direction interdépartementale rappelle également aux usagers de rester prudents : "Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité, pour celle des riverains lors de l’emprunt des déviations et celle des agents aux abords du chantier. Il est notamment rappelé la nécessité de respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place."

Déviations mises en place

Suivez la RD2151 jusqu'au giratoire. Puis prenez la seconde sortie : RD107. Au giratoire suivant, choisissez la troisième sortie, rue de Suède. Au giratoire d'après, prenez cette fois la première sortie, rue Ferdinand de Lesseps. Au giratoire "porte de Châteauroux", empruntez la troisième sortie, rue Marcel Dassault. Au giratoire suivant, continuez sur la rue Marcel Dassault à la seconde sortie. Enfin, au dernier giratoire, prenez la première sortie, rue Charles Durand. Vous récupèrerez ainsi la RN151 au niveau du giratoire de l'aéroport.