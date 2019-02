Circulation - Le Mans : comment fluidifier la circulation au rond-point de l'Océane; une trémie ?

Le Mans, France

Journée spéciale transport ce jeudi 28 février sur France Bleu. L'occasion de faire le point sur les zones noires du département de la Sarthe. Et s'il y a bien une zone compliquée dans l'agglomération du Mans, c'est le rond-point de l'Océane, près d'Auchan. Qui n'a pas été coincé un jour à ce niveau ? Ce rond-point est emprunté par 48.000 véhicules chaque jour. La solution d'une trémie, une ligne droite en souterrain, est envisageable selon le conseil départemental de la Sarthe mais reste la question du financement qui n'est pas encore totalement réglée. Sur place, chacun a un peu son idée de ce qu'il faut faire.

Il y a parfois jusqu'à trente minutes d'attente pour passer le rond-point de l'Océane, au nord du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Il faut plus d'accès et de sorties."

Johan habite Ballon à quelques kilomètres de la zone. Il vient régulièrement dans les restaurants de la zone commerciale : "Quand je viens à l'heure du déjeuner, c'est souvent bloqué. Selon moi, il faudrait plus d'accès et plus de sorties dans toute la zone. Il ne faut pas tout mettre sur un seul rond-point".

Martine habite Savigné l'Évêque et vient régulièrement faire ses courses dans l'hypermarché : "il faut repenser toute la zone commerciale. Aujourd'hui, il n'y a que deux ronds-points et les deux sont embouteillés très souvent".

Le département dit OUI à une trémie mais cherche le financement

Cet axe est emprunté par 48.000 véhicules chaque jour. Alors nous sommes allés voir Frédéric Beauchef, chargé des routes au conseil départemental de la Sarthe pour savoir ce que la collectivité envisageait pour désengorger cet axe. "C'est l'un des objectifs du département, de désengorger l'un des axes les plus empruntés de la Sarthe" souligne Frédéric Beauchef.

"Le rond-point de l'Océane, c'est l'enfer quand on circule souvent là-bas. Depuis plusieurs années, nous avons programmé les travaux d'une trémie, un passage souterrain sous le rond-point mais à ce jour le financement n'est pas encore arrêté. La région a déjà proposé d'en prendre 50% à sa charge. On attend maintenant la réponse de Le Mans Métropole. Certains partenaires privés comme les entreprises installées dans la zone pourraient également participer. Je ne peux pas vous donner de date, ni de calendrier. C'est un chantier de près de cinq millions d'euros qui pourrait durer entre douze et dix-huit mois".

Le développement de la zone commerciale en cause

Pour Élodie qui travaille dans la zone depuis cinq ans, les bouchons sont aussi dus au développement de la zone. "Tous les ans, on voit de nouvelles enseignes arriver dans ce secteur. Forcément, ces nouveaux magasins ou restaurants attirent aussi de nouvelles personnes et multiplie les bouchons".

