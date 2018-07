Avignon, France

La mairie d'Avignon ferme la ville pendant le festival. De midi à deux heures du matin, l'accés sera réservé aux riverains et aux professionnels munis d'un pass pendant trois semaines du 5 au 29 juillet. 3 200 place de parking gratuites sont proposées aux festivaliers et avignonnais.

Ville interdite aux voiture de midi à deux heures du matin

La ville ferme une heure plus tôt cette année, midi au lieu de treize heures. La mairie a entendu les restaurateurs. Fermer une heure plus tôt permet de servir en terrasse sans être frôlé par les voitures. La rue de la République sera elle aussi fermée à toute circulation jusqu'à deux heures du matin. Les portes Quai de la Ligne et Saint Roch seront fermées. Le sens de circulation sera inversé rue du rempart Saint Roch. La mairie a distribué des pass pour les habitants intra muros. Le macaron a été remis en fonction du nombre de véhicules sur présentation de la carte grise. Pour les artisans, il faut justifier d'un chantier ou d'une mission pour obtenir le pass rouge, même pour une journée. Si vous ne l'avez pas eu, adressez vous à la mairie annexe place des Carmes. La mairie confirme la mise en place d'un dispositif de sécurité, barrières, chicanes et personnels de filtrage.

3 200 places de parking gratuites et bus de nuit

La mairie annonce 3200 places de stationnement gratuites pour le festival: 1100 places sur l'ile Piot, 1600 au parking des Italiens avec une navette toutes les 5 minutes jusqu'à une heure du matin. Stationnement gratuit aussi à la FabricA : 250 places avec un bus TCRA toutes les 25 mn. Ces Bustival circuleront jusqu'à une heure du matin sur les principales lignes : 10, 1, 6, 2. Une navette et 200 places sont proposées au rond point de l'Amandier, 200 places aussi sur le parking d'Auchan Nord.

Les parking payants Vinci proposent à Avignon 2 800 places dans les parkings du Palais des Papes, Jean Jaurès, de l'Oratoire ou de la gare centre. Ces parkings sont accessibles depuis l'extérieur des remparts. Le parking des Halles lui est réservé aux abonnés avignonnais puisqu'il faut avoir un badge pour franchir les remparts en voiture entre midi et deux heures du matin.