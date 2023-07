Circulation porte Maillot : "C'est mieux... mais pas encore l'idéal !"

"C'est souvent bouché, donc les automobilistes forcent pour passer, ça monte en pression et finalement ça peut poser des problèmes", soupire Antonin. Cet automobiliste, qui travaille près de la porte Maillot, tente de trouver d'autres itinéraires "pour éviter d'y passer le plus possible." Depuis deux ans, cette artère au carrefour Ouest du périphérique, de l'Arc de triomphe et de la Défense est le lieu d'un chantier immense. À l'horizon des Jeux olympiques 2024, la mairie entend prolonger le tramway, le RER E, construire une nouvelle gare et aménager une place végétalisée.

"Toujours beaucoup d'embouteillages"

Depuis le début de la semaine, une nouvelle voie a été ouverte à la circulation. Ce qui fait que dans le sens Neuilly-Paris et Étoile-périphérique il y a deux voies de chaque côté. "C'est mieux comme ça", dit Samy, chauffeur de taxi. Son collègue stationné plus loin est d'accord, mais il soutient que ce n'est toujours pas l'idéal : "Il y a toujours beaucoup d'embouteillages", abonde Carlos.

Les plus lésés, ce sont surtout les commerçants autour de la Porte. Un restaurateur tout proche de la future ligne de tramway confie "qu'il y a une baisse de la fréquentation, les gens sortent moins sur porte Maillot parce qu'il y a des problèmes pour circuler, stationner et il y a trop de bruit."

Céline et Loreline trouvent, elles, que la circulation pour les vélos est bien mieux qu'avant, voire même très bien aujourd'hui. "C'est quand même plus fluide et moins dangereux", dit la mère. "Je pense pareil, j'ai mon lycée qui est là-bas, réenchérit la fille. Avant, on savait pas trop où se mettre en tant que cycliste, là on en voit un peu la fin, c'est plus sécurisant".