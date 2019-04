Circulation, stationnement, animations, ce qu'il faut savoir avant le G7 de l'environnement à Metz

Metz accueillera le G7 de l'environnement les 5 et 6 mai prochains. Les ministres se réuniront au Centre des Congrès Robert-Schuman et au Centre Pompidou-Metz, dans le quartier de l'Amphithéâtre, où des animations et un important dispositif de sécurité seront mis en place.

Metz, France

Metz engagée dans le développement urbain durable et dans l'énergie. Ces raisons ont poussé François de Rugy, ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie à choisir cette ville comme hôte du G7. Les 5 et 6 mai prochains, les ministres de quinze pays seront présents, ainsi que ceux des pays invités, parmi lesquels figurent le Gabon, les Îles Fidji, le Mexique, le Chili ou encore le Niger.

Près de 10.000 visiteurs sont attendus ces deux jours. A cette occasion, des événements et d'importantes mesures de sécurité sont mis en place.

Restriction d'accès quartier de l'Amphithéâtre

Du 3 au 6 mai inclus, les rues autour du Centre Pompidou-Metz et du Centre des Congrès Robert-Schuman seront en accès limité voir interdites aux stationnements et à la circulation.

Les rues interdites à la circulation :

Avenue François Mitterrand en totalité

Rue aux Arènes du numéro 84 jusqu'au parvis des Droits de l'Homme

Avenue de l'Amphithéâtre du parvis des Droits de l'Homme jusqu'au rond-point Camille Hocquard

Passage de l'Amphithéâtre

Impasse des Marchandises en totalité

Rue Dembour du n° 1 au n°7 (intersection avec la rue Hizette)

Rue Hisette en totalité

Avenue André Malraux du n°1 au 11 inclus

Rue des Messageries en totalité

Rue Jean Laurain en totalité

Dix rues seront interdites à la circulation du 3 au 6 mai inclus - Ville de Metz

Les restrictions d'accès :

à partir du vendredi 3 mai à 23 h : le stationnement sera interdit et considéré comme gênant dans l'intégralité du périmètre

à partir du samedi 4 mai à 8 h : circulation automobile interdite, sauf autorisations spéciales soumises à contrôle aux points de filtrage : urgences, livraisons spécifiques inhérentes au G7, véhicules de services publics autorisés.

à partir du samedi 4 mai à 8 h : seuls les piétons porteurs d'un badge d'accréditation pourront accéder et circuler dans le périmètre.

L'entrée et la sortie de la zone se feront uniquement par l’intersection entre la rue Dembour et la rue Hisette. La ville de Metz a d'ailleurs mis en place près de 2.600 CRS supplémentaires pour encadrer cette zone.

Accès à la zone sécurisée avec accréditation

Pour les résidents du quartier, il est possible d'obtenir une accréditation pour circuler et stationner dans cette zone du 4 au 6 mai. La demande peut être réalisée dès aujourd'hui. Un rappel des pièces justificatives pour la demande d'accréditation est mis en ligne sur le site de la ville de Metz. Le retrait des badges peut être fait jusqu'au 4 mai, dans la mairie annexe de la gare, dans celle du quartier du Sablon, du quartier de Queuleu, à l'Hôtel de Ville et aux bureaux de la Police municipale.

De nombreuses animations attendues

Depuis le 23 mars et jusqu'au 15 juin, des G7 tours sont organisés tous les samedis. Que ce soit en vélo, à pieds ou encore en Mettis, ces visites guidées urbaines et gratuites permettent aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir les lieux et acteurs de l'écologie urbaine et de l'environnement. Bliiida et ses nombreuses actions en faveur de l'environnement, la piscine Lothaire et ses panneaux solaires ou encore le jardin Jean-Marie Pelt représentent des passages clés du G7 tour.

Un village sera également mis en place le week-end aux Arènes, où 80 associations et entreprises seront présentes. Autre animation, un parcours de projection d'hologrammes débutera le 26 avril. L'artiste Julien Nonnon, qui avait réalisé le mapping sur la Cathédrale de la deuxième édition de Constellations, a réalisé Crying Animals,cet itinéraire lumineux. Des animaux en voie de disparition seront projetés, jusqu'au 10 mai, sur les façade de six bâtiments, dont la gare et sur celle du Centre Pompidou-Metz.