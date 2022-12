Circulation, vélos, sécurité : que pensent les riverains de la vélorue d'Entraigues à Tours ?

La rue d'Entraigues, nouveau paradis des vélos ? Depuis mi-août, cette rue d'1,6 kilomètres de long a été tronçonnée afin de limiter le nombre de véhicules. Cela veut dire que des panneaux "sens interdit" sont installés tous les 100 à 200 mètres. La priorité est désormais donnée aux vélos et aux piétons. Des places de parking ont été neutralisées également. Après plusieurs mois de pratique, que pensent les riverains de la vélorue ?

ⓘ Publicité

Des nuits plus paisibles

Les riverains sont unanimes : il y a beaucoup moins de voitures qui circulent rue d'Entraigues. "Au niveau du sonore c'est beaucoup moins bruyant la nuit" confie Bernard, son panier de courses dans les mains, il habite rue d'Entraigues depuis 30 ans. Michel a aussi remarqué une circulation moins importante : "On pourrait organiser un repas des voisins dans la rue tous les soirs" s'amuse-t-il. En effet, avec les sens interdits qui saucissonnent la rue, les voitures sont plus rares mais pour Michel la circulation n'est plus aussi pratique qu'avant : "Pour venir chez moi, si je viens de la rue de Chinon je dois faire un détour d'1 km. Je dois repasser par la rue Victor-Hugo et la rue Giraudeau" explique-t-il. Selon lui, "écologiquement ce n'est pas l'idéal". Un autre habitant dénonce également un manque de sécurité avec des vélos et des trottinettes qui se déplacent trop rapidement.

La circulation reportée sur les rues adjacentes

En revanche, les voitures se reportent dans les rues d'à côté selon Michel : "Je plains mes voisins des rues adjacentes, les pauvres ! Là, il y a un afflux de circulation". Forcément, ça bouchonne poursuit Michel : "notamment rue du Plat d'Etain, rue Victor-Hugo et toutes les voitures s'amassent aux feux de la place Rabelais". La ville de Tours a bien conscience du problème et réfléchit à des mesures pour fluidifier le trafic : "Cela peut passer par des abaissements de vitesse. Typiquement sur la rue du Plat d'Etain qui est encore à 50, elle pourrait passer à 30. À mon sens, c'est indispensable" explique Martin Cohen, adjoint délégué à la Transition écologique.

Les cyclistes empruntent-ils davantage la vélorue ?

Bernard est satisfait car il y a moins de voitures dans la rue d'Entraigues mais il se demande s'il y a vraiment plus de vélos qu'avant. Martin Cohen assure que les cyclistes sont plus nombreux depuis septembre, rue d'Entraigues : "On a un compteur permanent qui est positionné sur la rue d'Entraigues côté est et on observe un doublement des passages. On est passé de 600 vélos en moyenne à 1.200 avec un pic jusqu'à 1.400 ou1.500 sur certains jours d'octobre. C'est un vrai succès". Selon les données publiques disponibles sur le site de la métropole , un pic a été mesuré avec 1.418 vélos le 18 octobre dernier.

Un collectif vise le maire

Les riverains de la rue d'Entraigues à Tours ont reçu, ces derniers jours, une petit carte dans les boites aux lettres. Cette carte, postée par un collectif, met en cause le maire écologiste Emmanuel Denis qui vit lui même rue d'Entraigues. Dans un mail envoyé à France Bleu Touraine, le collectif se dit outré "que le Maire ait commencé par sa propre rue, la priva**tisant en quelques sortes et en prenant bien soin sur la portion proche de son domicile de ne pas supprimer de places de stationnement comme à d'autres endroits de la rue d'Entraigues" Sur un ton humoristique, le collectif propose de renommer la rue d'Entraigues "Voie privée Maire Denis", en référence au maire et à la mère Denis, la plus célèbre des blanchisseuses de la télévision française. "Je ne trouve pas ça super, cette rue a été choisie pour d'autres raisons, des raisons factuelles" répond Martin Cohen. "C'est une des plus longues rues de Tours, elle relie Lariche à la gare de Torurs en passant par le jardin botanique. Elle a été repérée depuis de nombreuses années comme un itinéraire cyclable intéressant" assure-t-il. Le collectif n'a pas souhaité rencontrer France Bleu Touraine pour une interview.