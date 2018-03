Laval et Bonchamp-lès-Laval sont les deux seules villes mayennaises à figurer dans le classement des villes plus ou moins cyclables, réalisé par la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Les deux villes n'obtiennent pas la moyenne.

Laval, France

Ce n'est pas simple de circuler à vélo à Laval et à Bonchamp-lès-Laval ! La FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, a réalisé à l'autonome dernier une enquête sur internet, pour établir un classement des villes plus ou moins cyclables.

Une trentaine de questions, sur les aménagements, la sécurité, ou encore les services proposés. Laval et Bonchamp ont dépassé les 50 réponses nécessaires pour faire partie du classement, 312 réponses à Laval et 64 réponse à Bonchamp.

Une note passable

Laval obtient une note globale de 2,98 sur 6, c'est un peu mieux que la moyenne nationale des villes de 50 000 à 100 000 habitants (2,8). Bonchamp en revanche est en dessous de la moyenne nationale des villes de tailles similaires, avec 2,52 sur 6 (contre 2,82).

Sans surprise, c'est le manque de pistes cyclables qui est pointé du doigt. 81% des Lavallois qui ont répondu à l'enquête et 88% des Bonchampois demandent un maillage plus complet et sans coupure, des itinéraires pour vélo directs, rapides, et bien sécurisés entre les communes .

C'est un point à améliorer pour 41% des Lavallois, et 28% des Bonchampois. Enfin, pour certains Lavallois, il faudrait moins de voitures dans le centre ville, plus de ralentisseurs et plus de zones à 30 km/h.

Des pistes de réflexion pour des améliorations

La FUB va réaliser une deuxième enquête l'année prochaine, pour pouvoir comparer les évolutions, s'il y en a.

"C'est trop dangereux, il n'y a rien dans le centre de Laval pour le vélo".

En Mayenne, il y a du boulot selon George Alix, qui se déplace au maximum à vélo, parfois à ses risques et périls. "Je fais souvent Bonchamp / Laval. Il y a une piste cyclable qui part de Bonchamp jusqu'à la gare. Je viens au maximum jusqu'à la Préfecture, mais je ne traverse pas la Mayenne parce que c'est de l'inconnu, c'est trop dangereux. Il n'y a rien dans le centre de Laval pour le vélo", explique t-il.

"Permettre aux piétons et aux vélos de circuler en toute sécurité".

Ce qu'il faudrait pour Clémence Piganeau, mère de cinq jeunes enfants, qui vit dans le centre historique de Laval, c'est mettre en place plus de zones dites de rencontre, ce sont "des aménagements faits pour que tout le monde s'y retrouve, des zones où l'automobiliste doit être à 20 km/h pour permettre aux piétons qui sont prioritaires, et aux vélos, de _circuler en toute sécurité_".

Faire évoluer les mentalités

Mais le cycliste est trop souvent considéré comme un élément gênant sur la route par les automobilistes. Il faut donc changer les comportements, faire évoluer les mentalités.

"On n'est pas une grand ville, à Laval et encore moins à Bonchamp, mais il y a sans doute des habitudes et des comportements à changer. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre tous les usagers de la route, et peut-être qu'il faut des aménagements ou des décisions qui favorisent un rééquilibrage des modes de déplacement. Donner le choix, offrir des perspectives intéressantes aux gens qui veulent changer d'habitudes" estime le président de l'association mayennaise Place au Vélo, Philippe Mottier.

"Il faut trouver un équilibre entre tous les usagers de la route".

Pour les villes de la taille de Laval, de 50 000 à 100 000 habitants, le podium est : La Rochelle, Chambéry et Versailles. Laval a une moins bonne note que Le Mans, Nantes, Rennes et Angers, mais fait mieux que Cholet.

Pour les villes de la taille de Bonchamp de moins de 20 000 habitants, le podium est : La Flèche dans la Sarthe, Sceaux dans les Hauts-de-Seine, puis Sélestat, dans le Bas-Rhin.

Strasbourg truste évidemment la première place des grandes villes, sans surprise.