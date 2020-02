Circuler à vélo : les cyclistes plébiscitent Strasbourg, Grenoble et La Rochelle

Deux ans après une première enquête, La Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) dévoile ce jeudi son palmarès 2019 des villes cyclables. Près de 185.000 cyclistes ont évalué les politiques vélo de 768 communes de France métropolitaine et d’outre-mer. À cinq semaines des élections municipales, l'association espère que cette enquête incitera les candidats à faire de la mobilité un sujet de campagne.

► Le baromètre 2019, ville par ville

Strasbourg, Grenoble et La Rochelle sur le podium

Comme en 2017, Strasbourg est élue première ville cyclable de France dans la catégorie des villes de plus de 200.000 habitants devant Nantes et Rennes, qui détrône Bordeaux, qui figurait sur la troisième marche du podium lors de la première enquête. La médaille de la "meilleure progression" est attribuée à Paris.

Le palmarès prend aussi en compte les villes de 100.000 à 200.000 habitants, de 50.000 à 100.000 habitants, de 20.000 à 50.000 habitants et de moins de 20.000 habitants. Les amateurs de deux-roues ont ainsi distingué Grenoble, Angers et Caen mais aussi La Rochelle, Chambéry et Versailles dans leurs catégories respectives. Au total 768 communes de France métropolitaine et d’outre-mer ont été notées.

Baromètre 2019 des villes cyclables (FUB)

Des progrès mais encore des efforts à faire

Si près de la moitié des participants (40%) estiment qu'ils circulent mieux à vélo qu'en 2017, les cyclistes estiment toutefois que les municipalités ont encore des efforts à faire pour leur permettre de rouler en toute sécurité. Plus de 400.000 "points noirs" (endroits les plus dangereux à vélo, "axes prioritaires" à aménager) ont été répertoriés.

Disparités selon la taille de la ville

Ces résultats varient selon la taille de la ville. Dans celles de plus de 200.000 habitants, ils sont 56% à signaler des améliorations contre 27 % seulement dans les villes de moins de 20.000 habitants.

Une enquête basée sur les témoignages d'utilisateurs

Ce palmarès a été élaboré à partir d'un questionnaire, accessible en ligne sur le site parlons-velo.fr de septembre à novembre 2019. Près de 185.000 usagers de la petite reine se sont prononcés sur 26 questions, classées en cinq thèmes (sécurité, confort, qualité du réseau cyclable etc).

Les participants devaient attribuer une note entre 1 (négatif) à 6 (positif). Une note globale (moyenne à 3,5) a ensuite été calculée pour chaque ville à partir de la moyenne des cinq thèmes et "en fonction de cette note globale, les villes sont catégorisées sur une échelle de A+ à G allant de “climat vélo excellent” à “climat vélo très défavorable”" peut-on lire dans le communiqué de presse.

Baromètre 2019 des villes cyclables (FUB)

Baromètre 2019 des villes cyclables (FUB)