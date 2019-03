Circuler, Stationner, Vivre à Nice Samedi 23, Dimanche 24 et Lundi 25 Mars : Les Infos Pratiques

Nice, France

Mieux vaut sortir avec sa pièce d’identité avec des contrôles de polices fréquents tout le WE.

Infos Route

La prom de Nice fermée et aussi les rues qui la desservent de ce samedi soir (22h) et jusqu’à lundi (20h). Pas de voitures, pas de vélo de l'aéroport à la colline du chateau.

> Du samedi 23 mars 22h jusqu’au lundi 25 mars 20h • Avenue de Verdun, depuis l’Avenue Gustave V jusqu’à la Promenade des Anglais, • Promenade des Anglais chaussées nord/sud, de l’avenue Max Gallo à l’Avenue des Grenouillères par conséquent, l’ensemble des voies débouchant sur la chaussée nord de la Promenade des Anglais, sera fermé entre l’avenue de Verdun et l’avenue des Grenouillères. • Tunnel du Congrès, • Tunnel Magnan, • Rue de Rivoli depuis la rue de France jusqu’à la Promenade des Anglais, • Rue Cronstadt entre la rue de France et la Promenade des Anglais, • Rue du Commandant Beretta

> Le dimanche 24 mars de midi à minuit • Quai des États Unis et Quai Rauba Capeù, à l’exception des riverains, des clients des hôtels, • La Perouse et Suisse et des maraîchers qui seront autorisés à accéder au Vieux-Nice par la rue de la Cité du Parc sauf dimanche 24 mars jusqu’à 14h30. • Rue Bréa, rue Van Loo, rue Milton Robbins. • Les véhicules sortant de la rue des Ponchettes seront autorisés à circuler en direction du Port, sauf dimanche 24 mars entre 14h30 et minuit.

> Dimanche 24 mars de 14h30 à minuit Secteur du Port : Quai Papacino, rue Robilante, Place Île de Beauté, Boulevard Carnot, Boulevard Princesse Grâce de Monaco jusqu’en limite de commune

Transports en communs

Tous les bus passant par la promenade des Anglais à Nice (les lignes 3, 8, 9/10, 11, 12, 22, 23, 52, 59, 60, 62, 70, 94, 98, 99, 730, 740, 750, Cadam, Noctambus N4 et N5, scolaires A et M) seront déviés dimanche et lundi. Ils emprunteront la rue de France ou la voie rapide. Aucune perturbation sur la ligne 2 du tram pour aller vers l'aéroport. Tous les détails sont disponibles sur le site internet de Lignes d’Azur ou au 08.1006.1006.

Attention certaine gares SNCF du département seront carrément fermées ce Dimanche toute la journée : Nice Riquier, Villefranche, Beaulieu, Eze et Cap d'Ail. La circulation des train sera même totalement interrompue entre Nice Riquier et Menton dimanche de 18h à 22h30.

La gare SNCF de Monaco sera fermée ce dimanche entre 9h et 22h.

Vos balades du WE

Pas de balade sur la colline du château dimanche, elle sera fermée au public.

Vous pourrez vous balader à pied ou faire votre jogging sur la prom dimanche et lundi sauf aux abord du Negresco et il y aura des fermetures lors des déplacements des chefs d'état.

Les pistes cyclables de la prom fermée à partir de samedi soir et jusqu'à lundi 20h.

Dimanche les pistes cyclables jusqu'au Port seront fermées.

Pas de visite du musée océanographique de Monaco et pas de marché de la Condamine ce Dimanche, ils resteront fermés.

Pas de parapentes, d'ULM ou de sortie de drone...c'est interndit pour le WE et les bases seront fermées.

Balcons

Ce dimanche, à Monaco il se sera pas autorisé de sortir sur son balcon entre 10h30 et 16h.

Parkings

Les parkings situés en bord seront fermée dimanche et lundi sauf le parking Sulzer, où on ne pourra pas entrer mais d’où on pourra sortir.

> Du samedi 23 mars 22h jusqu’au lundi 25 mars 20h : parking bus Ferber fermé, parking du Palais de la Méditerranée, entrée et sortie en double sens par la rue du Congrès entre l’entrée du parking et la rue de France, parking du Ruhl Méridien entrée fermée, et sortie possible par avenue de Suède, parking Massenet, accès et sortie par la Promenade des Anglais fermés. Entrée et sortie se feront par la rue de France et la zone piétonne.

> Le dimanche 24 mars de 14h30 à minuit Parking Saleya sortie par la rue Jules Gilli, Parkings phare et port Lympia, fermés. Parking Sulzer, accès fermé mais sortie possible par la rue Sulzer puis par la rue Saint-François de Paule

Stationnement Interdit

> Du samedi 23 mars à 20h au lundi 25 mars 2019 16h Promenade des Anglais chaussée sud dans sa totalité, Promenade Corniglion Molinier chaussée sud dans sa totalité, Promenade des Anglais chaussée nord dans sa totalité, rue du Commandant Ferber dans sa totalité, avenue des Grenouillères entre le Parc Phoenix et l’Hôtel Novotel (contre allée des Floralies), Port de Carras, Quai des États-Unis dans sa totalité, Quai Rauba Capeù, rue de Rivoli dans sa totalité, rue Cronstadt dans sa totalité, rue Beretta dans sa totalité, avenue Gustave V sur 60 mètres à partir de la Promenade des Anglais, avenue de Verdun depuis l’avenue de Suède jusqu’à la Promenade des Anglais.

> Du samedi 23 mars à 20h au dimanche 24 mars minuit Quai Lunel, Quai des Douanes, Quai Papacino Boulevard Carnot, Boulevard Maëterlinck, Boulevard Princesse Grâce de Monaco. Pour pour renseigner :

Pour toute sortie du périmètre, appelez préalablement le 04 97 13 55 88 La Ville de Nice est à votre écoute pour vous accompagner au 04 97 13 58 24